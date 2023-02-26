"Черный ястреб" для ССО – на каком вертолете летает украинский спецназ

Вертолет позволяет выполнять спецназу массу боевых задач

Техника, которой пользуются Силы специальных операций Министерства обороны Украины, остается тайной, но иногда ее все-таки показывают, как, например, многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk (Черный ястреб).

Как обратил внимание офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, UH-60 Black Hawk на фото ГУР — это его модификация S-70i, которая изготавливается по лицензии в Польше, частично с использованием американских деталей.

Сам вертолет UH-60 начал производиться в США в 1977 году и показал себя настолько удачной и надежной машиной, что не только используется до сих пор, но и производится, так что их общее число превысило 4000 и продолжает расти.

Сам "Черный ястреб" является многоцелевым вертолетом и может использоваться для разведки, грузоперевозок, высадки десанта и его поддержки огнем, спасательных операций, перевозки VIP-персон, постановки радиопомех, специальных заданий и прочего.

Вертолет может иметь максимальную массу чуть более 11 тонн, из которых примерно 1200 кг это полезная нагрузка внутри салона и более 4 тонн на внешней подвеске. Кроме 3 членов экипажа "Черный ястреб" может нести 11 десантников или минимум 6 раненых. Что до вооружения, то оно состоит как из пулеметов калибром 7,62 и 12,7 мм, так и из различных управляемых и неуправляемых ракет.

Также вертолет способен пролететь почти 600 км, а с учетом дополнительных топливных баков – более 2200 км, развивать скорость до 360 км/ч и подниматься на высоту 5800 метров.

Но важна не только техника, но и пилоты которые ею управляют, как, например, выживший чудом после попадания в вертолет пилот Отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Иван.