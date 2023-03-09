Есть ответ на вражеские обстрелы: россияне боятся украинских ракет, которыми можно бить по Крыму

ВСУ могут нанести удар возмездия за ракетные обстрелы

Очередной массированный ракетный обстрел Украины снова поднял вопрос адекватного ответа на террористические удары оккупантов и подавления их огневых возможностей.

Так, во время недавней атаки на военный аэродром в поселке Гвардейское под Симферополем был зафиксирован мощный взрыв, создавший воронку глубиной до 5 метров. Случившееся могло быть результатом применения ВСУ новейшего ракетного комплекса "Гром-2", посчитали российские пропагандисты.

В пользу своего предположения пропагандисты использовали тот аргумент, что БПЛА, способный достигнуть аэродрома при пуске с территории Украины, попросту не сможет доставить на место заряд взрывчатки, достаточный для создания такой воронки.

Та самая воронка в Крыму

Более вероятным кремлевские пропагандисты посчитали применение новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".

Идея создания этого ракетного комплекса появилась в 1994 году для замены еще советских ракет Р-17 оперативно-тактического ракетного комплекса 9К72 "Эльбрус" (по классификации МО США и НАТО SS-1c Scud B) и "Точка-У", но рабочий проект появился лишь в 2013-м. С началом гибридной войны рф против Украины работы над ракетой активизировались и в 2018 году ее даже испытали. Тем не менее, официально "Гром-2" пока не принят на вооружение ВСУ.

Однако характеристики ракетного комплекса впечатляют:

возможность бить на 280, а то и 500 км;

боевая часть в 480 кг взрывчатки способна "выкосить" все живое на площади от 1 до 3 га, в зависимости от типа боеголовки;

4 типа головки самонаведения предназначены для выполнения разных задач;

ракета способна уклоняться от зенитных снарядов противника, не сбиваясь с цели.

Напомним, что в Украине начинается серийный выпуск дронов, способных пролететь 3000 км и достать до Сибири.