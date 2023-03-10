Проникает в тыл врага: как польский мощный дрон помогает ВСУ на Донбассе (видео)

Благодаря этому дрону украинские разведчики могут проникать в тыл врага и получать важную информацию

В Донецкой области, где уже который месяц продолжаются тяжелые бои с оккупантами, украинским военным помогает контролировать линию фронта Один из мощных разведывательных беспилотников Армии дронов FlyEye.

Средства на покупку этого беспилотного летательного аппарата для наших защитников собирали украины. Его приобрели благодаря донатам через UNITED24. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он также опубликовал видео, на котором воин 59-й отдельной мотопехотной Бригады имени Якова Гандзюка демонстрирует работу мощного разведывательного дрона.

Что известно о БПЛА FlyEye

FlyEye — это беспилотный летательный аппарат, который был разработан польской компанией WB Electronics. Впервые представлен в 2010 году. Осенью 2010 года дрон был использован для поиска пропавшего ребенка вблизи города Августов в Польше.

Беспилотник изготовлен из композитных материалов по схеме высокоплана. FlyEye стартует с руки и не требует дополнительных устройств запуска.

Благодаря этому дрону украинские разведчики могут проникать в тыл врага и получать важную информацию.

Характеристики

дальность полета – 160 км,

радиус 50 км,

максимальная воздушная скорость 120 км/ч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные впервые получат от США три новейших беспилотника. Эти дроны являются новинкой также и для Штатов, поскольку их поставили на вооружение только летом 2022 года.