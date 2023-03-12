Украинские спецназовцы эффектно уничтожают окупантов: какие дроны они используют (видео)

Дроны часто уничтожают гораздо более дорогую технику врага

Бойцы СБУ делают "смерть врагам" разным образом. Часто оккупанты получают "подарки с неба". Бомбами с беспилотниками или дронами-камикадзе уничтожаются десятки единиц вражеской техники. Кроме секретных мощных дронов спецназовцы используют разную технику, среди которых FPV-дроны.

Среди последних достижений FPV-дронов — уничтожена российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек". В нее попали сразу после залпа. Также дроном камикадзе уничтожили вражеский танк.

FPV-дроны – это преимущественно небольшие летательные аппараты с продолжительностью полета всего в несколько десятков минут. Чем же они интересны? FPV расшифровывается как First Person View, то есть вид от первого лица. Пилот FPV-дрона может наблюдать трансляцию в режиме реального времени в специальных очках. Они по Wi-Fi передают изображение в высоком разрешении.

Батареи хватает на 20-25 минут, но вес боеприпаса (гранаты) увеличивает вес дрона и снижает продолжительность полета. Дроны стоят не так дорого, по сравнению с теми системами, которые они уничтожают. "Солнцепек" стоит, например, $15 млн. FPV-дроны, кроме низкой продолжительности полета, еще и не всем покоряются — они очень скоростные и маневренные, поэтому для оператора дронов нужно иметь особые навыки.

Среди серийных моделей есть как большие, так и небольшие дроны, например DJI FPV. Стоимость такой "птички" от 38 до 50 тысяч гривен.

Вес — чуть больше 700 граммов,

Максимальная скорость полета – 140 км/ч,

Разгон до 100 км/ч за 2 секунды,

Максимальная дальность полета 16,8 км,

Полет до 20 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал о дронах FlyEye. Мощные разведчики позволяют ВСУ заглядывать в тыл врага.