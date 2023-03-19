Бронированные ангелы: чем раненых бойцов ВСУ вывозит с поля боя

Техника поступает на передовую как от союзников, так и от украинских волонтеров

ВСУ продолжают получать различную боевую технику от союзников, однако огромное значение имеет и небоевая техника, которая спасет жизни украинских защитников. Причем подобная техника у ВСУ имеется как иностранного, так и отечественного производства.

К украинским средствам бронированных "карет" скорой помощи относится "Ковчег", созданный днепровскими волонтерами еще осенью 2022 года на базе БТР-60.

Старый БТР обшили титановой защитой, позволяющей держать обстрел из стрелкового оружия, несколько удлинили, а главное — сделали новый салон, предназначенный для перевозки и оказания медицинской помощи раненым.

Так, внутри есть запас воды на 500 литров, фильтры химзащиты, автономная электростанция (220 В / 5 кВт), кондиционеры, кухня с холодильником, душевая и несколько автономных печей.

Бронеавтомобиль позволяет вывести 10 "лежачих" раненых или 24 человека при полной загрузке, стоя. Правда, поскольку "Ковчег" собирают волонтеры, неизвестно сколько их было собрано, но такие машины на передовой крайне нужны.

Другая бронированная медицинская техника поставляется ВСУ союзниками. Например, британская компания O&H Venari разработала медэвакуатор специально для ВСУ весной 2022 года. Накануне очередная партия таких машин поступили в Украину.

Скорая бронированная помощь Venari

Свои бронированные санитарные автомобили Venari Group производит на основе броневиков Pinzgauer Vector, которые могут защитить от обстрелов из стрелкового оружия, осколков артиллерийских снарядов и подрыва мин.

Эту технику закупают за средства Министерства обороны Люксембурга, при участии Посольства Украины в Бельгии и Люксембурге, и некоммерческой организации L'Ukraine, которая объединяет общину наших соотечественников.

Между тем военная техника ВСУ украинского производства показывает высокую живучесть в ходе боевых действий.