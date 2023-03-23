ВСУ получили первый украинский дрон SHARK: чем он опасен для оккупантов (фото)

Беспилотник способен углубляться в тыл противника до 60 км

На вооружение военных поступил первый беспилотный авиационный комплекс Shark, который был создан украинскими разработчиками уже после начала полномасштабной войны. Всего наши защитники получат 25 таких комплексов.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, добавив фотографии "Акулы", которая уже красуется в руках наших воинов.

"Два самолета, наземная станция управления, катапульта, полный комплект ЗИПов для работы и обслуживания техники, и самое главное – новый кастомизированный полноприводный бус от Torsus, на котором это все размещено!", — отметим Чмут, перечисляя технику, которая была передана на фронт.

Что известно о Shark

Shark или "Акула" представляет собой разведывательный беспилотный комплекс, который был создан в Украине компанией Ukrspecsystems. Его главная цель — наблюдение и корректировка огня.

Беспилотник оснащен высоконадежным модулем связи и оптико-электронным комплексом наблюдения Full HD с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом. Благодаря таких характеристикам он способен углубляться в тыл противника до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от беспилотника к объекту.

В состав максимального комплекса БПЛА "Акула" входят:

автомобиль Torsus Terrastorm, оснащенный пунктом дистанционного пилотирования;

3 беспилотных летательных аппарата;

наземная пусковая установка;

дополнительное оборудование;

Цена такого комплекса составляет порядка 13 млн гривен.

Характеристики

Дальность связи – 60 км;

Крейсерская скорость – 70-90 км/ч;

Максимальная скорость полета – 150 км/ч;

Вес аппарата – 10 кг;

Размах крыльев – 1,91 м;

Рабочая температура от –15 С до +50С.

Отметим, что в ноябре 2022 года компания ОККО и Фонд "Повернись живим" сообщили о сборе средств на покупку 25 комплексов Shark для украинских военных. В целом необходимо было собрать 325 млн гривен. Эта сумма будет потрачена на 25 беспилотных комплексов, в которые входит:

75 БПЛА;

25 проходных авто Torsus от Pulsar Expo, оборудованных пунктами управления;

25 пусковых установок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что артиллерийский разведчик и депутат Луцкого городского совета Юрий Моклица разработал комплекс "Сова" для определения местонахождения вражеских целей.