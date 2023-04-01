С почином? На Николаевщине оккупанты попали под "адское пламя"

Оккупанты ощутили на себе мощь американских ракет

В ходе очередного удара ВСУ по оккупантам, окопавшимся на Кинбурнской косе на юге Украины, вероятно, была применена высокоточная ракета AGM-114 Hellfire (Геенна огненная). Во всяком случае, именно маркировка данного боеприпаса присутствует на любопытных снимках, появившихся в сети.

Так, Telegram-канал Clash Report опубликовал фото осколков ракет, на которых сохранились надписи, указывающие, что это именно "Хеллфаер".

Осколок с читаемой маркировкой

Надо сказать, что о передаче Украине AGM-114 Hellfire Норвегия заявила еще осенью 2022 года – тогда речь шла о 160 ракетах и пусковых установках к ним.

Дело в том, что хотя изначально Hellfire создавался как противотанковый комплекс для использования с вертолетов Apache, с момента принятия на вооружение в 1982 году ракета обзавелась массой вариантов.

Так, если ранее реактивный снаряд оснащался в основном кумулятивной боевой частью против танков, то в настоящий момент он имеет осколочно-фугасную и термобарическую версию для поражения живой силы, небронированных целей и создания пожаров.

Наведение в основном осуществляется посредством лазерной "подсветки" цели, но есть вариант, работающий по принципу "выстрелил и забыл", как и американский ПТРК Javelin.

Стоимость одной ракеты колеблется от 65 до 100 тысяч долларов, в зависимости от модификации.

Осколки на Кинбурне размером с автомат Калашникова

Устанавливаться ракеты могут на вертолеты, самолеты, в том числе беспилотные, а также бронетехнику, правда, в основном американскую. Они могут бить на расстояние до 10 км, в то время как, допустим, от контролируемого ВСУ Очакова до оккупированной врагом оконечности Кинбурнской косы по прямой — всего 5 км.

А пока ВСУ получают все больше самого современного и инновационного оружия, оккупанты начинают перевозку танков времен Второй мировой войны.