Скоростной финский БТР для ВСУ – в чем он уникален и каковы его преимущества

БТР имеет одну черту, делающую его лидером среди аналогичных образцов техники

На фронте российско-украинской войны в подразделениях ВСУ засветился финский бронетранспортер XA-185. И этот БТР не просто перевозил украинских бойцов, а активно участвовал в бою – экипаж бронемашины вел огонь по позициям оккупантов из пулемета.

Соответствующее видео разместил Telegram-канал Clash Report, пояснив, что огонь ведется из пулемета Браунинг М2 калибром 12,7 мм.

БТР XA-185 является одной из модификаций финского же бронетранспортера ХА-180, производство которых началось в 1980-х годах. Он был создан на базе грузового автомобиля SA-180 что дало БТР высокую скорость по шоссе – до 100 км/ч, а также высокую вместимость десантного отделения.

Это отделение еще больше увеличилось в версии ХА-185, который может перевозить до 16 десантников, что и делает его, пожалуй, самым вместительным БТР в мире. Конкурировать в этом аспекте с ХА-185 может разве что американский гусеничный БТР М113, способный перевозить до 13 десантников.

Также к преимуществам финского БТР можно отнести тот факт, что он способен плавать, развивая довольно большую скорость по воде – до 9 км в час, а запаса топлива хватит на преодоление расстояния по шоссе в 800 км.

Пожалуй, единственным минусом БТР является не самое лучшее бронирование. Так, хотя корпус и способен держать огонь стрелкового оружия и некоторых осколков, он не имеет защиты против взрыва мин или фугасов.

В целом ВСУ продолжают насыщать мобильные подразделения сухопутных войск, что пригодится в будущем наступлении. Так, Украина получит от Польши БТР Rosomak.