Украина получила новый вид ЗРК для воздушной обороны — СМИ
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Новый ЗРК может хорошо проявить себя против разных целей
Украина могла получить первую итальянско-французскую систему противовоздушной обороны SAMP/T. Ее будут обслуживать 20 местных специалистов.
Об этом сообщает издание La Stampa. Отметим, что SAMP/T создавался для защиты механизированных подразделений на марше, однако испытания показали эффективность против крылатых и баллистических ракет малой и средней дальности, а также дронов, самолетов.
Среди особенностей ЗРК SAMP/T – одновременное наведение на 16 различных целей, использование унифицированной зенитной управляемой ракеты (ЗУР) Aster-30, а заявленная дальность перехвата ракетами Aster 30 аэродинамических целей составляет более 100 км.
Характеристики ЗРК SAMP/T:
- дальность поражения самолетов — от 3 до 100+ км,
- дальность поражения баллистических ракет — от 3 до 35 км,
- высота поражения — 25 км,
- стартовая масса ракеты — 510 кг,
- масса боевой части – 15-20 кг.
ЗРК SAMP/T это современный цифровой комплекс и в общей сложности нуждается только 14 человек для обслуживания. Профильное издание Defence-ua отмечает, что, например, у того же Patriot стандартный личный состав расчета составляет 90 человек. Такие ЗРК находятся в собственности Франции и Италии.
Ранее "Телеграф" рассказывал о получении не только ЗРК Patriot, но и IRIS-T. Его дальность перехвата цели составляет до 80 км. Также получена зенитная система малой дальности ПВО Skynex. Она эффективна против беспилотников.