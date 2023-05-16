Украина получила новый вид ЗРК для воздушной обороны — СМИ

Новый ЗРК может хорошо проявить себя против разных целей

Украина могла получить первую итальянско-французскую систему противовоздушной обороны SAMP/T. Ее будут обслуживать 20 местных специалистов.

Об этом сообщает издание La Stampa. Отметим, что SAMP/T создавался для защиты механизированных подразделений на марше, однако испытания показали эффективность против крылатых и баллистических ракет малой и средней дальности, а также дронов, самолетов.

Среди особенностей ЗРК SAMP/T – одновременное наведение на 16 различных целей, использование унифицированной зенитной управляемой ракеты (ЗУР) Aster-30, а заявленная дальность перехвата ракетами Aster 30 аэродинамических целей составляет более 100 км.

Характеристики ЗРК SAMP/T:

дальность поражения самолетов — от 3 до 100+ км,

дальность поражения баллистических ракет — от 3 до 35 км,

высота поражения — 25 км,

стартовая масса ракеты — 510 кг,

масса боевой части – 15-20 кг.

Характеристики ЗРК SAMP/T

ЗРК SAMP/T это современный цифровой комплекс и в общей сложности нуждается только 14 человек для обслуживания. Профильное издание Defence-ua отмечает, что, например, у того же Patriot стандартный личный состав расчета составляет 90 человек. Такие ЗРК находятся в собственности Франции и Италии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о получении не только ЗРК Patriot, но и IRIS-T. Его дальность перехвата цели составляет до 80 км. Также получена зенитная система малой дальности ПВО Skynex. Она эффективна против беспилотников.