Украина получила современную систему ПВО против дронов: что о ней известно (видео)

Ее уже называют "шахидобойкой"

Украинские военные продолжают получать оружие, обещанное еще в конце прошлого года. Среди них – современная система противовоздушной обороны Skynex. Она нужна Украине для защиты от российских дронов.

О том, что Skynex уже находится на боевом дежурстве в Украине сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время визита на специализирующееся на них итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA. Среди обсуждаемых тем возможность совместного производства компонентов для этих систем.

Итальянская часть германской компании специализируется на высокотехнологичных системах ПВО

Характеристики ПВО Skynex:

Зенитно-артиллерийская система малой дальности Skynex — новинка на рынке, представленная только в 2021 году,

Снаряды – программируемые боеприпасы калибра 35мм Ahead,

Основное вооружение – автоматическая пушка Oerlikon Revolver Gun Mk3,

Помимо высокоэффективной пушки Oerlikon Revolver Gun® Mk3 возможна интеграция и управление ракетными средствами ПВО,

Дальность выстрела — 4 км,

Темп — 1000 выстр/мин,

Можно совмещать с поисковыми радарами по 3D и 2D технологиям,

Наводка с дополнительной инфракрасной камерой, радаром с автоматическим поиском цели и лазерным дальномером.

Характеристики ПВО Skynex

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно надежные системы ПВО министр обороны Алексей Резников считает приоритетными для Украины. Советские системы имеют "пробелы" и ограниченный запас снарядов, тогда как западные современные образцы значительно лучше.