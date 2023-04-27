Украина получила современную систему ПВО против дронов: что о ней известно (видео)
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Ее уже называют "шахидобойкой"
Украинские военные продолжают получать оружие, обещанное еще в конце прошлого года. Среди них – современная система противовоздушной обороны Skynex. Она нужна Украине для защиты от российских дронов.
О том, что Skynex уже находится на боевом дежурстве в Украине сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время визита на специализирующееся на них итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA. Среди обсуждаемых тем возможность совместного производства компонентов для этих систем.
Характеристики ПВО Skynex:
- Зенитно-артиллерийская система малой дальности Skynex — новинка на рынке, представленная только в 2021 году,
- Снаряды – программируемые боеприпасы калибра 35мм Ahead,
- Основное вооружение – автоматическая пушка Oerlikon Revolver Gun Mk3,
- Помимо высокоэффективной пушки Oerlikon Revolver Gun® Mk3 возможна интеграция и управление ракетными средствами ПВО,
- Дальность выстрела — 4 км,
- Темп — 1000 выстр/мин,
- Можно совмещать с поисковыми радарами по 3D и 2D технологиям,
- Наводка с дополнительной инфракрасной камерой, радаром с автоматическим поиском цели и лазерным дальномером.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно надежные системы ПВО министр обороны Алексей Резников считает приоритетными для Украины. Советские системы имеют "пробелы" и ограниченный запас снарядов, тогда как западные современные образцы значительно лучше.