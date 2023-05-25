Свыше сотни танков от Германии: чем модернизированные "кошки" помогут ВСУ

Почему эти танки так страшны для оккупантов

Берлин совместно с Копенгагеном пребывают в процесс передачи Киеву 110 боевых танков Leopard 1 модификации А5, что может серьезно усилить Вооруженные силы Украины. Правда, более подробной информации об этой передаче не сообщается.

Как говорится на сайте правительства ФРГ, Дания взяла на себя часть расходов по проекту.

Хотя сам танк Leopard 1 справедливо считается устаревшим, так как производился с 60-х по 80-е годы прошлого века, за все это время он постоянно улучшался. Так что его модификация А5, предлагаемая ВСУ, является куда более совершенной техникой, чем базовая модель.

Так, модификация Leopard 1А5 появилась в 1987 году, а более современный Leopard 2 в армии Германии появился в 1979-м. Модернизированный танк получил современное на тот момент оборудование — систему управления огнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss (похожую на EMES 15 в Leopard 2), лазерный дальномер, баллистический вычислитель и контрольный блок компьютера. На стволе был установлен коллиматор для ускорения настройки прицела.

Leopard 1А5

Что это значило на практике?

Например, ранее на первом "Леопарде" стоял стереоскопический дальномер, при котором наблюдатель, пользуясь специальными метками, должен высчитывать дальность. Лазерный дальномер делает это автоматически и куда быстрее, с ним можно быстрее и точнее определить расстояние, прицелиться и поразить цель.

Единственным слабым местом Leopard 1А5 является пушка калибра 105 мм, что считается слишком "легким" для современных танков. Однако наличие бронебойных оперенных снарядов DM23 та DM33 с вольфрамом, способных пробивать от 350 до 550 мм стальной брони, делает их опасными для танков врага Т-55, Т-62, а также Т-72 при стрельбе в борт.

Напомним, что в Пентагоне рассказали, когда ВСУ начнут обучение на американских танках Abrams.