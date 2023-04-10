Украина вскоре получит еще 100 танков Leopard и не только: от какой страны на этот раз

Дания готова передать не только танки, но и артиллерийские установки для скорейшей победы ВСУ

Украина получит еще больше танков Leopard для ВСУ. Но речь идет не о модели Leopard 2, а о модели Leopard 1.

Об этом во время совместного брифинга с Алексеем Резниковым рассказал и.о. министра обороны Дания Троэльс Лунд Поульсен. По его словам, первые боевые машины прибудут в Украину к лету.

Поульсен сообщил, что Дания заключила соглашение о поставках танков Leopard с Германией еще примерно два месяца назад. Всего планируется передать около сотни танков Leopard 1.

"Мы начнем поставки танков Leopard в Украину к лету. И надеюсь, заглядывая на полгода вперед, что можно будет передать около 100 танков Leopard 1. Это стало бы значительной помощью для украинской армии в борьбе за свободу", – заявил глава Минобороны Дании.

Что касается танков Leopard 2, то возможности их передачи Украине также будет обсуждать с Германий. Однако на сегодняшний день в Дании не так много танков этой модели, поэтому будут обсуждаться альетрнативные пути их передачи.

Помимо этого, ВСУ в мае смогут получить партию артиллерийских установок CAESAR. Сейчас украинские воины обучаются на датских полигонах работать с этими САУ.

"В ближайшее время мы услышим, как "леопарды" рычат с датским акцентом", – резюмировал Алексей Резников итоги совместного брифинга с датским коллегой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине придумали, как модернизировать танки Leopard 2. На немецкие боевые машины ставят дополнительную броню и даже вооружение.