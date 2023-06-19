Горят, словно солома: как бойцам ВСУ удается так часто сбивать хваленые Ка-52 оккупантов

Вертолетопад говорит о слабости Ка-52, которую используют ВСУ

Всего за три дня российские оккупанты в Украине потеряли от действий ВСУ уже четыре своих ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" стоимостью около 16 млн долларов каждый. И это несмотря на то, что это — один из новейших российских летательных аппаратов, принятый на вооружение в 2011 году.

Об этом сообщает Громадське ТВ, подчеркивая, что все вертолеты были сбиты 16-18 июня, несмотря на их мощное вооружение.

Ка-52 изначально планировался как некий командирский вертолет, который должен был координировать действия боевой группы, но в итоге стал ударным. Для атаки вертолет вооружается тремя пушками калибра 23 и 30 мм, противотанковыми и неуправляемыми ракетами, авиабомбами, всего до 2,8 тонн различного вооружения.

Уже первое использование Ка-52 в ходе агрессии против Украины показало уязвимость для ПВО, так что использовать их, по данным иностранных экспертов, старались как "воздушную реактивную артиллерию" — пуская ракеты по навесной траектории далеко от линии фронта. Естественно, что точность и эффективность Ка-52 оказались крайне низкими.

При этом, по данным западных СМИ, хотя защитная система Ка-52 и датчики предупреждения о приближении ракет исправно сигнализировали об опасности, насыщенность ВСУ средствами ПВО, особенно переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger, позволяли им легко уничтожать "Аллигаторы".

Более того, к концу 2022 года оккупанты потеряли до 25 вертолетов, причем один из них был сбит и вовсе противотанковой ракетой, не предназначенной для борьбы с вертолетами.

После этого Ка-52 стали намного реже применяться на передовой до июня 2023-года, когда оккупанты понесли такие большие потери.

Случившееся военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объясняет огромными потерями россиян в артиллерии – 916 единиц с мая, что и заставляет оккупантов использовать дорогой Ка-52 для воздушной поддержки на передовой. В этой ситуации насыщенность ВСУ средствами ПВО и приносят такие плоды, как четыре сбитых "Аллигатора" за три дня.