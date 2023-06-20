Беспилотники получили новую прошивку

ВСУ используют на поле боя новые дроны-камикадзе под названием Pegas+, разработанные украинскими специалистами. Они являются модификацией FPV-дронов Pegas, которые уже давно помогают нашим защитникам кошмарить оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале организации "Эскадрон", которая занимается производством беспилотников и обучением пилотов.

Так, разработчики уже давно поставляют украинским воинам свои FPV-дроны Pegas и Everstake. А недавно ими была создана улучшенная версия "Пегаса". Она получила новую прошивку, конструкцию с увеличенной дальнобойностью, выносливостью и грузоподъемность. Таким образом дрон теперь способен нести еще больше взрывчатки.

"При кураторстве англосаксов, евреев и тайных лабораторий Пентагона, нам удалось улучшить лошадку до неузнаваемости", — пишут создатели дрона.

Отмечается, что PEGAS+ уже успел показать блестящие результаты на фронте, уничтожив российскую БМП.

"Пегас + был модифицирован для нужд подразделений специального назначения и передан лучшим пилотам. И эти экипажи уже показывают фантастические результаты", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Португалия передаст украинским военным беспилотники Tekever AR3. Они могут быть использованы как при наземных, так и при морских миссиях.