Не воевала и недели: ВСУ уничтожили "новинку" оккупантов

Новинка оккупантов оказалась нежизнеспособна, что и подтвердили ВСУ

Неделю назад стало известно об очередном "улучшении" техники оккупантов – на БТР-80 россияне установили блоки неуправляемых авиационных ракет (НАС) С-5. Уже тогда было ясно о возросшей опасности для экипажа, и как оказалось, техника была успешно уничтожена дроном-камикадзе 72-й бригады ВСУ.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Как писал "Телеграф", установка на неприспособленный для этого БТР-80 блоков с ракетами увеличивает нагрузку на двигатель бронетранспортера, что может привести к более частым его поломкам и выходу из строя.

Силуэт бронемашины тоже становится выше, а поэтому — более заметным, а попадание в него снарядов, мин или дронов до пуска НАР приведет к детонации ракет, и шансов выжить у экипажа и десанта уже не будет.

В итоге модифицированный БТР-80 был уничтожен уже спустя неделю после того как публично засветился в информационном пространстве, показав полную неприспособленность новой техники в боях против ВСУ.

Впрочем, так же легко бойцы ВСУ уничтожают и новейшую технику оккупантов в виде ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" стоимостью 16 млн долл. Всего за три дня оккупанты потеряли четыре такие "вертушки".