ФОП теперь можно быстро закрыть в "Дії": простая инструкция

Нововведение будет полезным для многих украинцев

К новым важным возможностям в приложении "Дія" добавилось еще одно — закрытие ФЛП (общеупотребительный украинский вариант — ФОП) всего в несколько кликов.

Об этом сегодня, 21 июня, в своем Telegram-канале рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Закрывайте ФОП в секунду – новая услуга уже на портале "Дія". Она полностью автоматическая. Отсутствует какой-либо человеческий фактор. Больше не нужно долго ждать, пока заявление вручную обработает госрегистратор. Информация подтягивается из Единого государственного реестра (ЕГР) — это делает невозможными ошибки", — сказал он.

По словам Федорова, пользователю необходимо будет только проверить свои данные, а затем поставить электронную подпись. После этого заявление будет автоматически обработано. Результат через некоторое время придет на почту и в личный кабинет на портале Дія.

"Продолжаем запускать удобные услуги для предпринимателей. Благодарю наших партнеров — Программу EGAP, которая внедряется Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии", — подчеркнул Федоров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной в приложении "Дія" появилась игра, в которой каждый украинцев мог стать оператором дрона и не дать российским захватчикам сбежать с украденными унитазами или стиральными машинами.