ФОП тепер можна швидко закрити у "Дії": проста інструкція

Нововведення буде корисним для багатьох українців

До нових важливих можливостей у додатку "Дія" додалося ще одне — закриття ФОП лише у кілька кліків.

Про це сьогодні, 21 червня, у своєму Telegram-каналі розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Закривайте ФОП за секунду – нова послуга вже на порталі "Дія". Вона повністю автоматична. Відсутня будь-який людський фактор. Більше не потрібно довго чекати, доки заяву вручну опрацює держреєстратор. Інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це робить неможливими помилки", — сказав він.

За словами Федорова, користувачеві необхідно лише перевірити свої дані, а потім поставити електронний підпис. Після цього заява буде автоматично опрацьована. Результат за деякий час прийде на пошту і в особистий кабінет на порталі Дія.

"Продовжуємо запускати зручні послуги для підприємців. Дякую нашим партнерам — Програмі EGAP, яка впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні у додатку "Дія" з’явилася гра, в якій кожен українців міг стати оператором дрону і не дати російським загарбникам втекти з вкраденими унітазами чи пральними машинами.