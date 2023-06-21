Легкий, надежный и смертоносный: какой ракетный комплекс ВСУ поставили на внедорожник "Хамви"

Оружие отлично подойдет для рейдовых групп

Для нанесения точных ударов по врагу ВСУ используют малокалиберную (70 мм) пусковую ракетную установку LAND-LGR4, бьющую ракетами APKWS с легкового армейского транспорта вроде американских внедорожников HMMWV M1152A1, более известных как "Хамви".

Видео с применением данной легкой ракетной системы опубликовал Telegram-канал Clash Report.

Пуск ракет Гидра

Пусковая установка LAND-LGR4 фирмы Arnold Defense может стрелять четырьмя ракетами калибра 70 мм, предназначенными для пуска с вертолетов. Но благодаря переоборудованию, может делать это и с земли, с любой мобильной быстрой платформы. В виде такого транспорта можно использовать как армейские "Хамви", так и гражданские авто высокой проходимости.

Что касается самих APKWS, то это модификация ракет Hydra, используемых американскими боевыми вертолетами и способных бить на дальность 8 км (6 км для высокоточных управляемых ракет) с весом боеголовки до 8 килограммов.

Спектр применения этих снарядов весьма широк – фугасные, кумулятивные, зажигательные, кассетные и другие. Все это делает подобные ракеты универсальным видом оружия, а 30-килограммовая пусковая установка LAND-LGR4 на проходимом и скоростном транспорте превращается в прекрасное средство огневой поддержки рейдовых групп и диверсионных вылазок в тыл врага.

ВСУ имеют на вооружении схожие авиационные ракеты калибра 80 мм С-8, однако попытка использовать их оккупантами в куда более заметном БТР-80 закончилась его быстрым уничтожением.