Ждем на Донбассе и под Херсоном: в продажу скоро поступит робопёс с мощным огнемётом (видео)

Стоимость разработки будет немалой, но купить ее сможет любой желающий

На вооружении ВСУ начали появляться виды вооружения, которые способны максимально обезопасить жизнь наших воинов во время боя. В этой связи, волонтеры, возможно, обратят внимание на разработку компании Throwflamе, известной своими компактными электрическими огнемётами.

Компания разработала четвероногого собакоподобного робота Thermonator с огнеметом, который готова вскоре начать продавать всем желающим.

Основой для Thermonator стал робот Unitree Go1, к спине которого присоединили огнемёт с огромным топливным баком. По словам производителя, он способен выпускать 10-метровый поток пламени в течение 45 минут. При этом компания Throwflamе вовсе не позиционирует его как оружие или военное изделие.

Сам по себе робопёс Go1 весит 12 килограмм, но с огнемётом его вес составляет около 27 кг. При этом производитель не уточняет, как такая нагрузка скажется на времени автономной работы. При этом робот получил множество встроенных камер и датчиков, которые обеспечивают определённый уровень автономности.

Пока нет никаких подробностей о том, нужны ли будут какие-то специальные разрешения на покупку данного робота, но компания Throwflame предлагает всем заинтересованным зарегистрироваться на официальном сайте, чтобы включить себя в список ожидания. Поставки стартуют в третьем квартале текущего года.

Цена этого ходячего "терминатора" не уточняется, но Unitree Go1 в зависимости от модификации стоит от 2700 до 3500 долларов, а огнемёт оценивается в 699–899 долларов. Таким образом, робот может стоить примерно $4400.

Напомним, что наряду с новейшими западными разработками бойцы ВСУ успешно используют и трофейную технику, которая досталась им от русского врага.