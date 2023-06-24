Техника врага на службе ВСУ

Из-под Чернобаевки подбитый "Урал" попал на Полтавщину, а оттуда — снова в горячую точку

На днях из Полтавы в направлении фронта отправился очень интересный экскаватор. Он был подбит под Чернобаевкой на Херсонщине, когда там шли ожесточенные бои перед освобождением. Тогда наш снаряд попал в переднюю часть вражеской экскаваторной установки на базе "Урала". Оккупанты бросили ценную технику на поле боя, а бойцы 59-й бригады ВСУ затрофеили ее, чтобы затем использовать для обустройства позиций. Но пока установка с белой "зеткой" оставалась в "серой" зоне, над ней изрядно потрудились местные жители. Так что бойцам она досталась уже практически в разукомплектованном виде.

Слепили из того, что было

— Форма была, а начинки не было, — с улыбкой рассказывает 36-летний Игорь, полтавский волонтер общественной организации "Зміст" (фамилию мужчина попросил не называть). — Еще несколько месяцев после этого установка простояла на базе ремонтного батальона воинской части 59-й бригады, потому что простому восстановлению не подлежала. В конце концов командир части обратился за помощью в фонд Сергея Притулы, реализующий проект "Трофейная броня". Поскольку наша общественная организация является партнером фонда, то выполнение поставленной задачи мы взяли на себя.

Более четырех месяцев полтавские авторемонтники возились с восстановлением экскаваторной установки. По словам моего собеседника, она выглядела не намного лучше, чем если бы ее сожгли. По сути, уцелела только рама "Урала". У машины не было ни колес, ни электропроводки, ни дверей в кабине, ни стекла, не говоря уж о важных узлах и агрегатах.

Трофейный "Урал"

— Судя по тому, что военный "Урал" был собран в 2008 году из чего попало, можно сделать вывод, что россияне уже тогда готовились к войне, — рассказывает Игорь. — Они наращивали свою техническую мощь, но им не хватало оригинальных запчастей, поэтому лепили из того, что было. В частности, как оказалось, редукторы не отвечали техническим характеристикам. Их пришлось заменить.

Игорь, в прошлом мастер гранитных изделий, взял на себя ответственность за поставку запчастей бригаде ремонтников. Искал необходимое на бескрайних просторах интернета, но дело двигалось слишком медленно.

— Я выходил на кого-то, кто торговал старыми деталями на OLX, тот человек сводил меня со своими знакомыми, — продолжает мой собеседник. — Какие-то запчасти моим случайным знакомым удавалось находить в отходах, о которых они даже забыли.

Наши мастера улучшили интерьер кабины, полностью заменили приборную панель.

Однако восстановление трофейной техники стопорилось. И как знать, как долго это длилось бы, если бы главе фермерского хозяйства "Козубовское" из Новых Санжар Михаилу Васюте не попалась случайно на глаза информация в волонтерском Telegram-канале о том, что Игорь разыскивает запчасти к "Уралу". Впрочем, вряд ли можно назвать это случайностью, потому что с начала полномасштабной войны хозяйство активно помогает ВСУ, в том числе техникой и ее ремонтом.

— В нашем хозяйстве года четыре стоял без дела старый бортовой "Урал-375", — рассказывает Михаил Васюта. — Когда-то мы купили его, чтобы возить удобрение, зерно и т. д. Единственным минусом машины было то, что это не самосвал. Поэтому, не колеблясь ни секунды, я принял решение передать наш "Урал" как донора для восстановления экскаваторной установки. Сейчас не время думать о материальных выгодах, нужно просто изо всех сил приближать Победу.

"Урал-375" со снятым мотором работники фермерского хозяйства "Козубовское" благополучно дотащили трактором на СТО в Полтаву, где он прекратил свое существование как технической единицы. Зато его отдельные запчасти продолжают свою жизнь в организме военной техники, помогающей нашим воинам в горячих точках.

Квест "найди запчасть"

Ремонтом установки постоянно занимались два механика-волонтёра СТО, а всего к нему было привлечено более десяти человек: кто-то восстанавливал гидравлику, кто-то электрику…

Так вот, поначалу механики с трудом отремонтировали "Урал". Каждый узел перебрали и сложили снова. При этом решили кое-что модернизировать и заменили недостающие детали современными, которые используют в иномарках. Так что по некоторым параметрам трофейная техника теперь работает лучше заводской.

С капитальным ремонтом экскаватора было еще сложнее. В нем не было ни системы отработанных газов, ни привода насосной установки, ни стекла, ни сиденья оператора экскаватора, ни приборной панели, ни некоторых деталей наружной обшивки. Пришлось варить и выправлять стрелу, потому что родная была в трещинах и с нарушенной геометрией. Нуждался в капитальном ремонте двигатель.

"Военный "Урал" был собран в 2008 году. Поэтому можно сделать вывод, что россияне уже тогда готовились к войне", — говорит волонтер

Производитель экскаватора — Тверской экскаваторный завод, поэтому разыскать к нему запчасти было еще тем квестом. Не из россии же их заказывать через Казахстан!

— Мне удалось найти всего четыре контакта людей, когда-то ремонтировавших такую технику, — продолжает Игорь. – Они вспоминали своих бывших клиентов. Те начали вспоминать, что у них могло остаться от таких экскаваторов. Перерывать свой металлолом. С горем пополам работы были выполнены. А чтобы осовременить экскаватор, наши ребята установили на нем LED-освещение.

На финальном этапе мастера клеили стекло, которое вырезали на заказ, и красили установку.

"Люблю истории о синергии, когда все объединяют усилия ради Победы. А если там еще в сюжете фигурирует восстановленная российская трофейная техника, то вообще супер, — написал на своей странице в Facebook Сергей Притула. — Эта история как раз такая…

У трофейного "Урала" целой была только рама

Как видите на фото, установку изрядно потрепало. Но не беда, командная работа и умелые руки творят чудеса… Самый большой вызов был достать нужные запчасти, и тут опять синергия произошла… Установка теперь как новая!

Восстановленный трофей

Такая машина на рынке стоит более 3 500 000 гривен. А вот восстановление трофея обошлось нашему войску всего в 354 000 гривен! Спасибо всем, кто донатит и позволяет нам восстанавливать трофеи для наших Сил Обороны! Пожалуйста, не останавливайтесь! Работаем, друзья!"

Восстановленная установка в чем-то даже лучше заводской

Герои те, кто в окопах

О синергии говорил и фермер Михаил Васюта.

– Перед Покровском Донецкой области существует неофициальный пункт передачи волонтерских грузов, – рассказывает он. — Представьте, ранний час, а на этом месте уже собралось пять больших волонтерских машин. Одна из них, кроме нашей, с Полтавщины, еще одна — из фонда Притулы… Люди везут и везут для фронта все, в чем он нуждается. Наше фермерское хозяйство, например, покупало и передавало бойцам и каски, и бронежилеты, и бинокли, не говоря уже о продуктах. Тонны продовольствия мы передали воинам 117-й бригады теробороны из Кировоградской области, когда они находились на ротации в Новых Санжарах. И думаете, только "Урал" отдали для нужд ВСУ? Перед этим отправили ребятам "Москвич" в рабочем состоянии. Джип вот ремонтируем. А на восстановление экскаваторной установки сколько еще докупали запчастей, которые мастера заказывали! Но это не подвиг, и мы не герои. Герои – те, кто в окопах!

Общественная организация "Зміст" также уже очень многое вложила в поддержку ВСУ. Ее волонтеры закупают через надежных людей, постоянно проживающих в странах Евросоюза, полноприводные пикапы, джипы, бусы, ремонтируют их (чаще собственными силами) в Полтаве, здесь их тестируют, чтобы нигде ничего не барахлило, и отгоняют на фронт. Иногда, прежде чем попасть в Украину, машины проходят техническое обслуживание на СТО в Польше.

– Собираем благотворительные средства под конкретные заказы военных, – рассказывает волонтер Игорь. — Таким образом, уже с полсотни автомобилей отправили в горячие точки. В то же время закупаем запчасти, агрегаты, колеса для ремонтных батальонов ВСУ и они чинят поврежденную технику на месте. Кстати, чаще всего донатят те, кого война задела больше всего — у кого служат родственники, близкие друзья. У меня тоже, кстати, отец с дядей воюют.

Восстанавливать экскаваторную установку, да еще трофейную, полтавским автотехникам пришлось впервые. Они гордятся тем, что с честью справились со сверхсложным заданием. И теперь при каждом разговоре с Игорем обязательно интересуются, как она работает.

— Роет потихоньку окопы, — отвечает он, потому что держит связь с военными.

Теперь усовершенствованный экскаватор работает на ВСУ

Ночью, чтобы враг не видел, экскаваторщик надевает прибор ночного видения и роет там, где ему показывают военные. Служит ВСУ, одним словом.

Фото предоставлены ОО "Зміст"

Задонатить на проект "Трофейная броня" можно здесь.