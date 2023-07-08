Украли у Польши, ударят по Украине? Иран представил "новый" дрон-камикадзе

Иранцы скопировали универсальный польский дрон

На днях Иран, продолжающий снабжать российских оккупантов оружием, представил свой "новый" дрон Zhobin, на деле являющийся копией польского дрона Warmate.

Об этом сообщают польские СМИ, подчеркивая, что точные характеристики иранского дрона неизвестны, но копирование польского Warmate – несомненно.

Польские барражирующие боеприпасы или дроны (в зависимости от комплектации) Warmate появились в Украине еще в 2022 году и могут как выполнять разведывательные миссии, так и наносить удары по врагу.

Конструктивно Warmate представляет собой планер-высокоплан с V-образным оперением и электродвигателем, который позволяет дрону летать на расстояние до 10 км и держаться в воздухе до 30 минут на высоте до 500 метров. В ходе выполнения задач дрон может развивать скорость до 150 км/ч, но лучше всего работает на скоростях вдвое меньших – до 80 км/ч, что позволяет ему лучше держаться в небе.

Весит дрон порядка 4 кг, из которых около 1 кг могут приходится на боевую нагрузку в виде осколочно-фугасной или термобарической бомбы, если предполагается нанесение удара и возврат на базу, либо просто заряда взрывчатки, если БПЛА используют как камикадзе.

Причем дрон управляется оператором, который может в любое время отменить пуск БПЛА и вернуть его на базу, если атака будет иметь слишком мало шансов на успех.

Характеристики Warmate могут дать примерное понимание того, чего можно ожидать от иранских дронов Zhobin.

Тем временем Воздушные силы ВСУ применяют против оккупантов полученные недавно авиационные ракеты Zuni, которые имеют дальность в 4 раза больше чем имеющиеся у Украины еще советские авиационные ракеты С-8.