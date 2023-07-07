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В россии строят завод по производству иранских дронов: СМИ узнали подробности

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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россия будет производить иранские дроны Новость обновлена 07 июля 2023, 10:40
россия будет производить иранские дроны. Фото Открытые источники

Место, где строят завод по изготовлению иранских дронов, расположено на берегу Волги, комплектующие будут скрыто доставлять кораблями

Иран не только тайно поставляет россии ударные беспилотники, но и совместно с рф создал компанию под прикрытием, которая будет производить иранские дроны.

Об этом рассказывает Financial Times.

Завод по изготовлению дронов-камикадзе планируют построить в Татарстане. Официально он будет производить "сельскохозяйственные дроны".

Для маскировки была создана компания "Альбатрос", которая открыто продает российскому минобороны "сельскохозяйственные дроны", однако Financial Times выяснил, что "Альбатрос" будет производить и дроны-камикадзе.

Илья Воронков, один из соучредителей компании, признался, что поставляет БПЛА российским военным. Также известно, что до 70% компонентов для изготовления беспилотников рф получает от Китая.

"Альбатрос" построил новый завод в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Ранее там приглашали на работу инженеров для создания дронов. С октября 2022 года в Татарстане искали сотрудников на должности директора по производству БПЛА, конструктора БПЛА и главного технолога. Также в регионе приглашали на работу переводчиков с фарси.

По словам эксперта Сэмюэля Бендетта, место, где строят завод по изготовлению иранских дронов, находится на берегу Волги, что даст возможность москве тайно кораблями доставлять необходимые комплектующие.

Как сообщал "Телеграф", Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) — кто выигрывает от расширения организации и чем это может угрожать Западу и Украине.

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