В россии строят завод по производству иранских дронов: СМИ узнали подробности

Место, где строят завод по изготовлению иранских дронов, расположено на берегу Волги, комплектующие будут скрыто доставлять кораблями

Иран не только тайно поставляет россии ударные беспилотники, но и совместно с рф создал компанию под прикрытием, которая будет производить иранские дроны.

Об этом рассказывает Financial Times.

Завод по изготовлению дронов-камикадзе планируют построить в Татарстане. Официально он будет производить "сельскохозяйственные дроны".

Для маскировки была создана компания "Альбатрос", которая открыто продает российскому минобороны "сельскохозяйственные дроны", однако Financial Times выяснил, что "Альбатрос" будет производить и дроны-камикадзе.

Илья Воронков, один из соучредителей компании, признался, что поставляет БПЛА российским военным. Также известно, что до 70% компонентов для изготовления беспилотников рф получает от Китая.

"Альбатрос" построил новый завод в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Ранее там приглашали на работу инженеров для создания дронов. С октября 2022 года в Татарстане искали сотрудников на должности директора по производству БПЛА, конструктора БПЛА и главного технолога. Также в регионе приглашали на работу переводчиков с фарси.

По словам эксперта Сэмюэля Бендетта, место, где строят завод по изготовлению иранских дронов, находится на берегу Волги, что даст возможность москве тайно кораблями доставлять необходимые комплектующие.

Как сообщал "Телеграф", Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) — кто выигрывает от расширения организации и чем это может угрожать Западу и Украине.