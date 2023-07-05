Украина и еще три страны подали иск на Иран в Суд ООН
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Страны-заявители считают, что власти Ирана не смогли провести беспристрастное и прозрачное расследование
Украина вместе с другими участниками международной координационной группы 4 июля подала иск в Международный суд ООН против Ирана по делу о сбитом украинском самолете. Тегеран обвиняют в том, что власти не приняли все возможные меры, чтобы предотвратить преступление.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда. Напомним, что катастрофа с самолетом МАУ произошла в 2020 году, а продвижений по делу все еще нет.
В международную координационную группу входят Канада, Швеция, Украина и Великобритания. Страны обвиняют Иран в том, что он нарушил "Монреальскую конвенцию". Нарушением является факт сбития украинского пассажирского самолета в небе над Тегераном военными Корпуса стражей исламской революции Ирана. На борту находилось 176 человек вместе с членами экипажа и все они погибли.
Так, Украина с другими странами-заявителями утверждает, что власти Ирана "не приняли все возможные меры, чтобы предотвратить незаконное и умышленное преступление, которое прописано в статье 1 Монреальской конвенции, включая уничтожение рейса PS752". Кроме того, Иран не смог провести объективное и непредвзятое расследование, как того требует международное право.
Страны-заявители пытаются обосновать юрисдикцию Суда на основании пункта 1 статьи 36 Устава Суда и пункта 1 статьи 14 Монреальской конвенции, сторонами которой являются заявителя и Иран.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в 2022 году, спустя два года после трагедии, стали известны имена военных Ирана, которые сбили пассажирский самолет МАУ. Названы девят человек, причастных к этому.