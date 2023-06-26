В закрытое пространство Украины залетел самолет с пассажирами: появились подробности

Самолет направлялся с туристами из Познани на турецкий курорт Анталья

В закрытое воздушное пространство Украины залетел польский самолет с пассажирами Boeing 737-800 чартерной авиакомпании Enter Air. Он пролетел над Ужгородом.

Информация об этом была опубликована на сайте avianews.com.

Так, инцидент случился 23 июня с рейсом E4 4665, который направлялся с туристами из Познани на турецкий курорт Анталья. В один момент, по данным онлайн-радара Flightradar24, самолет залетел на территорию Украины. Он находился там несколько минут и не более чем в 25 км от границы.

Польские диспетчеры отметили, что пилоты в этом время держали связь с вышкой в Братиславе. В свою очередь польское агентство аэронавигационных услуг PANSA заявило, что информация о случившемся была передана в Государственную комиссию по расследованию авиационных инцидентов.

Отмечается, что словацкие диспетчеры могли направить пассажирский самолет на территорию Украины, чтобы тот могу избежать влета в грозовой фронт. Эта ситуация могла угрожать серьезными последствиями.

Стоит добавить, что в 2006 году под Донецком разбился российский Ту-154 авиакомпании "Пулково", потому как он попал в грозовой фронт. Пилоты пытались избежать трагедии, подняв самолет на максимальную высоту, но в какой-то момент он потерял скорость и рухнул на землю.

Поскольку гражданские самолеты часто пролетают вплотную к границе Украины, для польского авиалайнера попадание в эпицентр грозы несло куда большую опасность, нежели залет на несколько километров в воздушное пространство Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в госпредприятии "Украэрорух" прокомментировали информацию насчет того, что полеты над Украиной вновь станут возможны не ранее 2029 года и сообщили, когда авиасообщение будет восстановлено.