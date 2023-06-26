У закритий простір України залетів літак із пасажирами: з’явилися подробиці

Літак прямував із туристами з Познані на турецький курорт Анталья

У закритий повітряний простір України залетів польський літак із пасажирами Boeing 737-800 чартерної авіакомпанії Enter Air. Він пролетів над Ужгородом.

Інформація про це була на сайті avianews.com.

Так, інцидент трапився 23 червня з рейсом E4 4665, який прямував із туристами з Познані на турецький курорт Анталія. Одночасно, за даними онлайн-радару Flightradar24, літак залетів на територію України. Він знаходився там кілька хвилин і не більше ніж за 25 км від кордону.

Польські диспетчери зазначили, що пілоти у цей час тримали зв’язок із вежею у Братиславі. У свою чергу польське агентство аеронавігаційних послуг PANSA заявило, що інформацію про те, що сталося, було передано до Державної комісії з розслідування авіаційних інцидентів.

Зазначається, що словацькі диспетчери могли направити пасажирський літак на територію України, щоб той міг уникнути вльоту в грозовий фронт. Ця ситуація могла загрожувати серйозними наслідками.

Варто додати, що у 2006 році під Донецьком розбився російський Ту-154 авіакомпанії "Пулково", бо він потрапив у грозовий фронт. Пілоти намагалися уникнути трагедії, піднявши літак на максимальну висоту, але в якийсь момент він втратив швидкість і звалився на землю.

Оскільки цивільні літаки часто пролітають впритул до кордону України, для польського авіалайнера попадання в епіцентр грози зазнавало значно більшої небезпеки, ніж заліт на кілька кілометрів у повітряний простір України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в держпідприємстві "Украерорух" прокоментували інформацію щодо того, що польоти над Україною знову стануть можливими не раніше 2029 року і повідомили, коли авіасполучення буде відновлено.