Сбитие самолета МАУ в Иране: Украина спустя три года подаст иск в Международный суд ООН

Продвижения в деле о сбитом самолете нет

Украина вместе с участниками международной координационной группы намерена подать иск в Международный суд ООН против Ирана по делу о сбитом боинге "МАУ" в Тегеране. Напомним, что катастрофа произошла в 2020 году.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. В международную группу помимо Украины входят Швеция, Канада и Великобритания.

В сообщении сказано, что Координационная группа не смогла достигнуть соглашения по организации арбитража согласно статье 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации. Но Украина и союзники намерены и дальше работать над тем, чтобы привлечь Иран к ответственности за незаконное сбитие рейса PS752. Именно поэтому спор будет передан в Международный Суд ООН.

Напомним, что авиакатастрофа случилась 8 января 2020 в аэропорту Тегерана. Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" поднялся в небо, где его сбила иранская ракета. На борту было 176 человек, среди которых 11 украинцев, а также граждане Ирана, Канады, Великобритании и Афганистана, и все они погибли. Сперва власти Ирана отрицали свою причастность к крушению самолета, но через три дня признали, что его сбила ракета, принят объект в небе за вражескую цель.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что названы имена военных, которые могли сбить украинский самолет в Иране. Всего удалось установить личности девяти человек.