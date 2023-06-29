Збиття літака МАУ в Ірані: Україна через три роки подасть позов до Міжнародного суду ООН

Просування у справі про збитий літак немає

Україна разом із учасниками міжнародної координаційної групи має намір подати позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану у справі про збитий боїнг "МАУ" у Тегерані. Нагадаємо, що катастрофа сталася 2020 року.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. До міжнародної групи окрім України входять Швеція, Канада та Великобританія.

У повідомленні сказано, що Координаційна група не змогла досягти угоди щодо організації арбітражу згідно зі статтею 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації. Але Україна та союзники мають намір і надалі працювати над тим, щоб притягнути Іран до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752. Саме тому суперечка буде передана до Міжнародного Суду ООН.

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Нагадаємо, що авіакатастрофа сталася 8 січня 2020 року в аеропорту Тегерана. Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" здійнявся в небо, де його збила іранська ракета. На борту було 176 людей, серед яких 11 українців, а також громадяни Ірану, Канади, Великої Британії та Афганістану і всі вони загинули. Спершу влада Ірану заперечувала свою причетність до катастрофи літака, але через три дні визнала, що його збила ракета, прийнятий об’єкт у небі за ворожу мету.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що названо імена військових, які могли збити український літак в Ірані. Усього вдалося встановити особи дев’яти осіб.