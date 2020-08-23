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"После попадания первой ракеты пассажиры были еще живы": в Иране раскрыли новые подробности трагедии рейса PS752

"После попадания первой ракеты пассажиры были еще живы": в Иране раскрыли новые подробности трагедии рейса PS752
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф УНН
В Иране раскрыли некоторые данные, полученные в ходе анализа бортовых самописцев сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.

Так, сообщается, что по самолету было выпущено две ракеты. Вторая попала в самолет через 25 секунд после первой, но только 19 секунд с этого промежутка были зафиксированы на записях из-за повреждения от первой ракеты, заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Тураджи Дехгани-Зангане, передает Reuters.

"Через 19 секунд после того, как первая ракета попала в самолет, голоса пилотов в кабине показали, что пассажиры были живы... 25 секунд спустя вторая ракета попала в самолет... Итак, с черного ящика самолета не было получено ни одного анализа характеристик и воздействия второй ракеты", - сообщил он.

По словам Зангане, летный экипаж самолета - два пилота и инструктор - до последнего пытались удерживать управление самолетом.

Он призвал также "не политизировать анализ данных с "черных ящиков".

Напомним, Иран готов выплатить компенсацию за сбитие украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ.

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Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" Boeing-737, выполнявший рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", потерпел крушение в районе Тегерана после несколько минут после взлета. На борту находилось 176 человек, которые все погибли. Позже выяснилось, что лайнер был сбит иранской ракетой.

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Иран, МАУ, PS752.

Автор:

Телеграф
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