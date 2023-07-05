Україна та ще три країни подали позов на Іран до Суду ООН

Країни-заявники вважають, що влада Ірану не змогла провести неупереджене і прозоре розслідування

Україна разом з іншими учасниками міжнародної координаційної групи 4 липня подала позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану у справі про збитий український літак. Тегеран звинувачують у тому, що влада не вжила всіх можливих заходів, щоб запобігти злочину.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на прес-службу суду. Нагадаємо, що катастрофа з літаком МАУ сталася у 2020 році, а поступів у справі все ще немає.

До міжнародної координаційної групи входять Канада, Швеція, Україна та Велика Британія. Країни звинувачують Іран у тому, що він порушив "Монреальську конвенцію". Порушенням є факт збиття українського пасажирського літака у небі над Тегераном військовими Корпусу вартових ісламської революції Ірану. На борту перебували 176 людей разом із членами екіпажу і всі вони загинули.

Так, Україна з іншими країнами-заявниками стверджує, що влада Ірану "не вжила всіх можливих заходів, щоб запобігти незаконному та навмисному злочину, який прописаний у статті 1 Монреальської конвенції, включаючи знищення рейсу PS752". Крім того, Іран не зміг провести об’єктивне та неупереджене розслідування, як того вимагає міжнародне право.

Країни-заявники намагаються обґрунтувати юрисдикцію Суду на підставі пункту 1 статті 36 Статуту Суду та пункту 1 статті 14 Монреальської конвенції, сторонами якої є заявник та Іран.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в 2022 році, через два роки після трагедії, стали відомі імена військових Ірану, які збили пасажирський літак МАУ. Названо дев’ять осіб, причетних до цього.