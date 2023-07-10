На двоих – 113 лет: как оккупанты продолжают "улучшать" свою технику

Новое супероружие оккупантов опасно для них самих

В то время, как ВСУ стараются с умом модернизировать 60-летнего "старичка" МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкобронированный), оккупанты продолжают попытки создать из него "супероружие". Один из путей – установка на него противотанковой пушки МТ-12, чье производство начали 53 года назад.

Об этом сообщает Telegram-канал Clash Report, добавляя фото новой российский "вундервафли".

Замысел оккупантов усилить свою артиллерию и сделать ее более мобильной, создав импровизированную самоходную артиллерийскую установку из МТ-12 и МТ-ЛБ, кажется разумным, но его реализация спорна из-за характеристик обоих образцов техники.

Противотанковая пушка МТ-12 калибра 100 мм является улучшенной версией орудия Т-12, она начала производиться в 1970 году и предназначалась в первую очередь для борьбы с тогдашними танками стран НАТО.

Основным соперником пушки тогда должен был стать немецкий танк Leopard-1, а сейчас около 300 единиц такой бронетехники должны получить ВСУ.

Впрочем, сможет ли МТ-12 нанести ущерб украинским "Леопардам" — вопрос открытый, ведь с тех пор танки постоянно улучшались, получали дополнительные экраны и противокумулятивные решетки.

Но главное, МТ-12 не имеет преимуществ по дальности стрельбы, ведь прицельная дальность выстрела пушки составляет около 2 км. Leopard-1 имеет схожие показатели, более того, за счет тепловизионного прицела даже ночью может прицельно бить на 2 км. То есть, в случае ночной атаки "Леопардов" МТ-12 будет просто бесполезна.

При этом вес МТ-12 составляет порядка 3 тонн, что неподъемно для 12-тонного МТ-ЛБ, поэтому на тягач сверху установили только само орудие, но даже это заметно утяжеляет "мотолыгу".

При этом расчет МТ-12 будет лишен какой-либо броневой защиты. А на расстоянии 2-3 км от танков ВСУ он может быть легко уничтожен ответным огнем. Чуть лучше ситуация при использовании орудия для стрельбы по пехоте осколочно-фугасными снарядами, в таком случае дальность стрельбы составляет около 8 км, но и тут риск попасть под удар крайне велик.

Впрочем, на этот МТ-ЛБ оккупанты поставили хотя бы только один вид оружия, в то время как на другой тягач они умудрились поместить миномет и ракетную установку, фактически лишив его экипаж шансов выжить в случае попадания по нему артиллерией ВСУ.