Новая цель для пушек ВСУ: оккупанты удивили кустарной переделкой 60-летней бронетехники

новая техника станет легкой мишенью для ВСУ по трем причинам

Пока ВСУ получают международную военную помощь в виде серийных образцов зарубежной техники, российские оккупанты продолжают "улучшать" 60-летние советские образцы.

Как сообщают российские пропагандисты, на фронте засекли очередной "улучшенный" МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкобронированный), на который кустарным способом установили спаренную зенитку ЗУ-23-2.

Что это значит на практике?

На корпус МТ-ЛБ, самого весящего порядка 12 тонн, приварили зенитную установку из двух пушек калибрам 23 мм общим весом около тонны. Данное оружие уже давно показало свою эффективность против наземных целей, прежде всего пехоты, чему способствует его скорострельность в 2000 выстрелов в минуту. Однако сама идея его установки на МТ-ЛБ более чем сомнительна:

дополнительный вес увеличивает вероятность поломки двигателя;

силуэт МТ-ЛБ становится выше, а значит — заметнее для его поражения артиллерией;

сама ЗУ-23 просто приваривается к корпусу и ничем не защищается, что делает стрельбу из нее опасной для расчета "зушки".

Предельная дальность стрельбы ЗУ-23-2 составляет 2,5 км, то есть пушка танка, стреляющая на 3-4 км, 82-мм миномет с дальностью до 4 км, не говоря уже о гаубицах и пушках, легко накроют такую "улучшенную" технику оккупантов. Наверняка скажется и возраст техники, ведь МТ-ЛБ начали производить в 1964 году, а ЗУ-23-2 — в 1960-м.

Напомним, недавно оккупанты показали "франкенштейн", созданный на базе МТ-ЛБ, который удивил даже экспертов.