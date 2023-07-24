Акула с приставкой "мини": в Украине создали новый малый БПЛА

Самый маленький БПЛА от Ukrspecsystems весит всего 5 кг и его можно переносить в двух рюкзаках

Украинская компания Ukrspecsystems, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, создала новый мини-дрон, предназначенный для разведки. Им стал Mini Shark (мини-акула) – уменьшенный вариант своего более "взрослого" собрата Shark.

Как сообщает сайт предприятия, Mini Shark — самый маленький БПЛА из производимых Ukrspecsystems – он весит всего 5 кг и его можно переносить в двух рюкзаках. При этом его запуск не требует никакого оборудования и может быть осуществлен просто с руки, а на распаковку рюкзака и запуск дрона уйдет не более пяти минут.

Mini Shark

Учитывая небольшие размеры БПЛА, он не может использоваться как ударный, но прекрасно справляется с задачами разведки, благодаря камере с 10-кратным увеличением, высоте полета до 1000 метров и малым размерам, что делает его почти незаметным.

Выполняя разведывательную задачу, Mini Shark может находиться в воздухе до двух часов и улетать на расстояние до 35 км, именно на такой дальности работает радиоканал, который позволяет управлять дроном. В случае обнаружения дрон может ускориться до 120 километров в час, чтобы уйти от обстрела, в обычном состоянии он летает с вдвое меньшей скоростью.

В целом украинский бизнес и промышленность стараются наращивать производство дронов для нужд ВСУ.