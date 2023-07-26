Укр

Легендарный кошевой будет бить врага с неба: начато производство БПЛА "Сирко"

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автор
БПЛА Сирко
БПЛА Сирко. Фото Открытые источники

Новый БПЛА смогут производить сотнями ежемесячно

Украинский бизнес продолжает наращивать номенклатуру и производство беспилотных летательных комплексов – на этот раз ООО "Научно-производственная компания Skyassist" заявила о начале серийного производства дрона Sirko.

Об этом сообщает сайт Укринформ" со ссылкой на главу наблюдательного совета компании Игоря Криничко. Как подчеркнул последний, примерно неделю назад Минобороны рекомендовало дрон к принятию на вооружение ВСУ.

Дрон Sirko

Правда, пока речи о госзакупках для армии не идет, но рекомендации МО позволяют покупать их за счет волонтерских средств и в будущем возможны за счет госбюджета.

БПЛА Sirko предназначен для бесшумной разведки и корректировки артиллерийского огня. Этому способствует электродвигатель, приличная высота подъема и специальное полимерное покрытие корпуса.

Имея вес всего около 1,5 кг, "Сирко" может летать на высотах до 300 метров, способен преодолеть до 100 км, а на дальности до 30 километров оператор четко видит картинку с камер дрона в режиме реального времени.

Чтобы привести комплекс в рабочее/походное состояние, достаточно пяти минут, а запуск происходит с резиновой катапульты. При этом наземная антенна управления дроном может быть удалена от оператора на 25 метров, что повышает безопасность и его выживаемость в случае вражеского удара.

Производственные возможности Skyassist позволяют производить 800-1000 дронов Sirko в месяц, и уже ведется работа над созданием его усовершенствованной модели.

Заметим, что это не единственный дрон, названный в честь самого известного кошевого атамана Запорожской Сечи Ивана Сирко – есть еще наземный беспилотник, способный незаметно подойти к вражеской технике и взорваться.

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#Оружие #Военная техника #БПЛА