Похож на игрушку, но для врага опасен: украинский военный создал уникальный наземный дрон (фото, видео)

Стоимость такой "птички" составляет 30 тысяч гривен

Помимо военной техники, которую передают союзники, на фронте используются и созданные в Украине дроны. Одним из таких есть наземный дрон "Сирко", который соорудил военный Евгений Гнаток. С виду он похож на игрушку, однако на деле представляет для врага серьезную опасность.

Об этом пишет медиа "ШоТам?".

"О таких, как Евгений Гнаток, снимают фильмы. Вырос в интернате, пережил издевательство отчима и безразличие матери, в 18 лет впервые попал на фронт. А свое первое изобретение собирало в холодном гараже во время зимнего блекаута. И, наконец, создал идеального помощника для военных! А теперь разрабатывает беспилотник", — говорится в сообщении.

Наземный дрон, которого создал Евгений, получил название "Сирко", в честь его боевого товарища. Эта "птичка" получилась незаметной, но довольно ловкой. А ее стоимость составляет всего 30 тысяч гривен. Сейчас такие дроны от военного и изобретателя помогают украинским бойцам в горячих точках.

К слову, военный переделывал свое изобретение более 20 раз, чтобы довести его до совершенства. Деньги на детали он собирал во время стримов.

"Он ("Сирко", — ред.) подъезжает к танку или к скоплению военных и взрывается. Также может падать в окоп и взрываться там", — говорит Евгений.

БПЛА больше похож на игрушечную машинку. Он перемещается с помощью четырех колес, а его основное преимущество заключается в том, что российские РЭБ не могут его обнаружить.

Характеристики беспилотника

радиус работы — 50 км;

цена — 30 тыс.грн;

назначение — разведка, подрыв техники и живой силы противника, доставка боеприпасов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ используют на фронте украинский дрон Perun. Его применяют против военных автомобилей противника, а также другой техники российских оккупантов.