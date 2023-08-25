У техники врага нет шансов: в Украине протестируют комплекс Gekata на базе БПЛА (фото и видео)

Одновременно комплекс Gekata может отслеживать до 200 целей

К концу текущего года комплекс радиотехнической разведки на базе беспилотника Gekata пройдет все необходимые испытания и отправится на фронт, пополнив немалый список вооружения ВСУ. С помощью него наши военные смогут уничтожить больше техники российских оккупантов.

Это одна из новейших украинских разработок, которая на поле боя должна "закрыть" немалый спектр задач по радиотехнической разведке. Об этом пишет Defense Express.

Комплекс радиотехнической разведки воздушного базирования от НПЦ "Инфозащита" под названием Gekata будет помогать воинам искать, выявлять и идентифицировать импульсы сигналов таких систем противника, как средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также самолеты.

Отмечается, что всего один полноценный комплекс Gekata, состоящий из шести БПЛА PD-2 с подвесным контейнером с оборудованием РТР и одного наземного поста управления, закрывает собой участок в 100 км на линии фронта.

Дальность обнаружения целей — 450 км. Это дает возможность беспилотникам работать за пределами поражения вражеских средств ПВО и в то же время вести разведку по всей территории временно оккупированной Украины, включая Крым.

Defense Express

Одновременно комплекс Gekata может отслеживать до 200 целей. Получаемые им данные могут передаваться в режиме реального времени, а также храниться на внутренних носителях.

Характеристики комплекса Gekata

полоса мгновенного обзора по азимутальному углу – 360°;

количество отслеживаемых целей — до 200 подвижных;

тип приемника – супергетеродинный;

диапазон рабочих частот — 2-18 ГГц (в базовой комплектации);

метод определения координат – TDOA+AOA.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ на фронте помогает произведенный в Украине дрон Perun. С его помощью военные поразили более сотни вражеских целей.