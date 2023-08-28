Помнят еще Сталина: оккупанты перебрасывают на фронт 70-летние танки?

Была замечена перевозка танков, которые разрабатывались еще при Сталине

Из-за тяжелых потерь в Украине российские оккупанты не только улучшают имеющуюся технику, но и достают из закромов бронемашины, которым в этом году исполнилось 70 лет. А сами они еще помнят Иосифа Сталина, как, например, танки Т-10.

Во всяком случае, об этом может говорит видео, опубликованное журналистом Константином Андриюком. Как утверждает автор Telegram-канала, данная техника была снята с консервации и направлена на фронт.

Т-10

Впрочем, мнение автора может оказаться ошибочным, хотя техника на видео и правда похожа на Т-10. Однако она точно станет лишней на современном поле боя, будучи хуже даже пресловутого Т-62.

Разработанный еще в 1940-х годах ИС-5 (Иосиф Сталин), был принят на вооружение в ноябре 1953 года. Массовое производство началось в 1954 году и продолжалось 12 лет. А уже после 1956-го в рамках развенчания культа он сменил название на Т-10.

Для современного боя это танк слабо бронирован – максимум 140 мм брони в башне, но при этом тяжел – до 50 тонн, малоподвижен и медлителен (скорость до 42 км/ч). Хотя Т-10 обладает неплохой 122-мм пушкой, способной стрелять на дальность до 5 км, ее достоинства обесцениваются устаревшим оборудованием. Например, полным отсутствием прицелов и приборов ночного видения.

В результате Т-10 значительно уступают даже довольно старым, но модернизированным танкам Leopard 1, массово поступающим на вооружение механизированных бригад ВСУ.