Маневренный и быстрый: как американский броневик MaxxPro проявляет себя в рядах ВСУ (видео)

Вражеская пехота ужасается украинских военных на мощной машине

Год назад Украина получила от США помощь – бронетранспортеры International MaxxPro. Украинские воины успешно используют достояние на фронте.

Среди подразделений овладевших зарубежной техникой — 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша. В пользование БТР стал для российских агрессоров незаурядным врагом, в частности для пехоты оккупантов.

Военнослужащие описывают MaxxPro как быстрый, мощный и манёвренный БТР и называют "ночным кошмаром пехоты врага". Его хорошо использовать как для наступления, так и для обороны. На вооружении MaxxPro в базовом варианте – пулемет, из которого врага "давят огнем".

Характеристики International MaxxPro:

Он относится к категории MRAP – бронированных машин со специальной защитой от мин. В MaxxPro корпус сделан в виде буквы V для отвода взрывной силы мины или самодельной взрывчатки от авто.

Весит такой БТР от 13,6 до 14,5 тонны. Ширина 2,59 м, а длина – от 6,5 до 7,2 м, высота 3,04 м.

Скорость передвижения – 105 км/ч.

Пулемет может быть двух калибров – 7,62 мм или 12,7 мм.

В экипаж входит базово три человека вмещающего от 4 до 6 человека десанта.

Стоит отметить, что MaxxPro может быть установлена дополнительная защита и лебедка. США используют тысячи таких машин в регулярной армии. Они использовались в войнах в Афганистане, Сирии, Ираке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для усиления бронетехники украинские военные используют специальные модули. Это сочетание разных видов оружия и системы управления огнем.