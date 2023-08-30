Опозорились по полной: "лучшая" снайперская винтовка оккупантов отказалась стрелять (видео)

Винтовка даже не может произвести нормальный выстрел

Российские оккупанты привыкли считать свое стрелковое оружие лучшим в мире, хотя это давно уже не так. А их "новое" высокоточное снайперское оружие со скрепным названием "Сталинград" и вовсе показывает полную бесполезность.

Соответствующее видео выложил в своем Telegram-канале офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Эксперты же отмечают массу недостатков в конструкции. Собственно, на видео видно, как из винтовки невозможно сделать выстрел, потому что патрон застревает в патроннике и его приходится удалять во избежание взрыва.

Снайперская винтовка Лобаева

"Первый патрон, второй патрон застрял в патроннике. Вот так нам приходится еб…я", — комментирует оператор действия стрелка, пытающегося добиться от оружия штатного срабатывания и выстрела.

То есть, механизм винтовки просто не срабатывает, хотя ТСВЛ-8 (тактическая снайперская винтовка Лобаева) "Сталинград" производится малыми сериями вручную. И тут одно из двух: либо сборщики винтовки не способны даже вручную собрать надежное оружие, либо механизм винтовки изначально дефектен.

Не помогает даже "модернизация", а точнее — переработка почти всех узлов оружия, ведь, по данным сайта Defense Express, после 2022 года в винтовке DXL-4 "Севастополь" были изменены "шасси, цевье, коробка, затвор, муфта и приклад".

При этом винтовка создана под патрон стандарта НАТО калибров 338 Lapua Magnum, .308 Win, 6,5×47 Lapua, 6,5-284 Norma, .408 Cheyenne Tactical и других, что говорит о:

неспособности рф создать собственный надежный и подходящий патрон;

зависимости оккупантов в снайперском деле от теневых схем покупок западных патронов.

А тем временем бойцы ВСУ получают на проверку в боевых условиях новейшие стрелковые комплексы, вроде винтовки ACAR, созданной австралийским подразделением французской компании Thales Group.