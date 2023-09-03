Всевидящая "Фурия": как украинский БПЛА кошмарит оккупантов на фронте (видео)
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Дрон взлетает с помощью катапульты и может находиться порядка трех часов в полете
Вооруженные силы Украины в ходе своего контрнаступления используют для борьбы с оккупантами отечественные дроны "Фурия". Они успешно поражают вражеские цели и буквально кошмарят захватчиков на фронте.
Этот беспилотный летательный аппарат используют для ведения разведки, корректировки и работы во вражеских тылах. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Сил обороны юга Украины.
"Появление "Фурии" на поле боя добавит оккупантам хлопот, а нашим воинам облегчит работу для дальнейшего планирования контрнаступления", — говорится в сообщении.
Одной из особенностей этого дрона является длительное время полета и большой радиус действия. Это дает возможность военным выполнять боевые задачи на тактической глубине в 50 км.
"Фурия" взлетает с помощью катапульты и может находиться порядка трех часов в полете. Крейсерская скорость беспилотника — 65 км/ч, маршрут можно мешать уже в полете. БПЛА приземляется с помощью парашюта или по-летному.
Технические характеристики
- максимальная скорость — 130 км/ч.
- время полета — до 3 часов;
- дальность полета — до 200 км;
- взлетная масса — 5,5 кг;
- рабочий радиус — более 50 км;
- электропитание — два Li-ion аккумуляторы 42 000 мАч;
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский беспилотный летательный аппарат Perun. Ему удалось уже поразить более сотки вражеских целей.