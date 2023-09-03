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Всевидящая "Фурия": как украинский БПЛА кошмарит оккупантов на фронте (видео)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Беспилотник "Фурия" успешно работает на фронте Новость обновлена 03 сентября 2023, 07:37
Беспилотник "Фурия" успешно работает на фронте. Фото Коллаж "Телеграфа"

Дрон взлетает с помощью катапульты и может находиться порядка трех часов в полете

Вооруженные силы Украины в ходе своего контрнаступления используют для борьбы с оккупантами отечественные дроны "Фурия". Они успешно поражают вражеские цели и буквально кошмарят захватчиков на фронте.

Этот беспилотный летательный аппарат используют для ведения разведки, корректировки и работы во вражеских тылах. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Сил обороны юга Украины.

"Появление "Фурии" на поле боя добавит оккупантам хлопот, а нашим воинам облегчит работу для дальнейшего планирования контрнаступления", — говорится в сообщении.

Одной из особенностей этого дрона является длительное время полета и большой радиус действия. Это дает возможность военным выполнять боевые задачи на тактической глубине в 50 км.

"Фурия" взлетает с помощью катапульты и может находиться порядка трех часов в полете. Крейсерская скорость беспилотника — 65 км/ч, маршрут можно мешать уже в полете. БПЛА приземляется с помощью парашюта или по-летному.

Дрон "Фурия". Фото - Оперативное командование "Восток"

Технические характеристики

  • максимальная скорость — 130 км/ч.
  • время полета — до 3 часов;
  • дальность полета — до 200 км;
  • взлетная масса — 5,5 кг;
  • рабочий радиус — более 50 км;
  • электропитание — два Li-ion аккумуляторы 42 000 мАч;
Дрон "Фурия". Фото - Оперативное командование "Восток"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский беспилотный летательный аппарат Perun. Ему удалось уже поразить более сотки вражеских целей.

Теги:
#Украина #Оружие #Война #БПЛА #Фурия #Дрон #ВСУ