Всевидящая "Фурия": как украинский БПЛА кошмарит оккупантов на фронте (видео)

Дрон взлетает с помощью катапульты и может находиться порядка трех часов в полете

Вооруженные силы Украины в ходе своего контрнаступления используют для борьбы с оккупантами отечественные дроны "Фурия". Они успешно поражают вражеские цели и буквально кошмарят захватчиков на фронте.

Этот беспилотный летательный аппарат используют для ведения разведки, корректировки и работы во вражеских тылах. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Сил обороны юга Украины.

"Появление "Фурии" на поле боя добавит оккупантам хлопот, а нашим воинам облегчит работу для дальнейшего планирования контрнаступления", — говорится в сообщении.

Одной из особенностей этого дрона является длительное время полета и большой радиус действия. Это дает возможность военным выполнять боевые задачи на тактической глубине в 50 км.

"Фурия" взлетает с помощью катапульты и может находиться порядка трех часов в полете. Крейсерская скорость беспилотника — 65 км/ч, маршрут можно мешать уже в полете. БПЛА приземляется с помощью парашюта или по-летному.

Дрон "Фурия". Фото - Оперативное командование "Восток"

Технические характеристики

максимальная скорость — 130 км/ч.

время полета — до 3 часов;

дальность полета — до 200 км;

взлетная масса — 5,5 кг;

рабочий радиус — более 50 км;

электропитание — два Li-ion аккумуляторы 42 000 мАч;

Дрон "Фурия". Фото - Оперативное командование "Восток"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский беспилотный летательный аппарат Perun. Ему удалось уже поразить более сотки вражеских целей.