Оружие российского спецназа в руках бойцов ВСУ: эксперт объяснил, что это значит

Это говорит о неудобной для оккупантов правде

Специальное бесшумное оружие производства СССР, стоящее на вооружении российского спецназа, все чаще становится в трофеем украинский бойцов. Это говорит о том, что у оккупантов попросту заканчивается обычная пехота и на передовую приходится бросать обученных профи.

К таким выводам пришел военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя попадание в руки бойцов ВСУ некоторых видов российского стрелкового оружия. К тому же, по его мнению, трофеев много не бывает.

"Заметили, как зачастили наши трофеить весьма любопытные образцы стрелкотни. Обусловлено это тем, что российское командование пытается затыкать дыры в обороне подразделениями, которые вообще не для этого функционала", — говорит эксперт о нехватке обученной пехоты у оккупантов, что заставляет расходовать более редкие части спецназа.

На опубликованных экспертом фото изображены "Вал-М (модернизированный автомат специальный, бесшумный "Вал") и ВСС-С (винтовка специальная снайперская со складывающимся прикладом).

ВСС Винторез

Оба образца были разработаны и приняты на вооружение еще в конце существования СССР, но известны стали уже в россии как оружие частей специального назначения.

Уникальными "Вал" и ВСС стали, благодаря новому патрону калибра 9 мм, разработанному специально под новое оружие. Поскольку боеприпас имеет дозвуковую скорость, вместе с глушителем он обеспечивает невысокий уровень шума при выстреле.

Пуля имеет ряд других существенных преимуществ: массу 16 граммов (в два раза тяжелее пистолетной пули калибра 9 мм), бо́льшую дальность стрельбы (до 400 метров против 100-150 метров у пистолета) и хорошую мощность.

Также удобно то, что ВСС, по сути, является снайперским вариантом "Вала", и потому они легки в освоении личным составом, знакомым с одним из этих образцов. Также оружие довольно легкое, короткое и малошумное – звук походит не на выстрел из обычного оружия, а скорее на хлопок мелкокалиберной или пневматической винтовки.

В то же время у оружия спецназа есть и недостатки:

дальность стрельбы в 400 метров хороша для засад, внезапных нападений и городских боев, но в прямом бою явно недостаточна;

несъемный глушитель сделан с дефектом, что приводит к его быстрому износу и даже повреждению при стрельбе;

складывающийся металлический приклад не очень удобен и прочен;

малая емкость магазина (20 патронов у "Вала" и 10 — у ВСС при стандарте минимум в 30);

патроны к бесшумному автомату и снайперской винтовке производят в небольших количествах.

А тем временем украинские армейские снайперы использую оружие, способное поражать цели на расстоянии до 2 км, то есть в пять раз дальше, чем "Вал" или ВСС.