Антиматерия по-украински: как ВСУ используют снайперскую винтовку Snipex Alligator самого крупного калибра

Украинская винтовка одна из самых мощных в мире

Помимо снайперских винтовок Grot из одноименного польского стрелкового комплекса, на вооружении ВСУ стоит украинская снайперская винтовка калибра 14,5 мм Snipex Alligator. За мощь боеприпаса такое оружие еще именуют "антиматериальным".

Данную винтовку начали разрабатывать в Харькове в 2017 году и после всех доводок приняли на вооружение ВСУ в конце 2020-го. Основой нового оружия стал советский патрон калибра 14,5х114 мм, его используют в самом тяжелом пулемете мира — советском КПВТ, которым вооружали танки и БТРы.

Благодаря этому патрону украинский "Аллигатор" получил отличные боевые возможности:

максимальную дальность стрельбы на 7 км или прицельную дальность до 2 км;

большу́ю мощность, при которой на расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-милиметровую бронированную плиту, что позволяет стрелять из винтовки по автомобилям, легким полевым укрытиям и бронетранспортерам с неплохими шансами на успех;

мощная отдача патрона при выстреле гасится с помощью дульного тормоза-компенсатора;

магазин винтовки вмещает пять патронов.

Винтовка получилась относительно компактной и удобной. И хотя вес оружия приличный (22-25 кг), не считая дополнительного оборудования вроде баллистического вычислителя, ее переноска вполне по силам двум-трем бойцам из состава снайперской группы. Длина оружия в сложенном состоянии хотя и равняется 2 метрам, что неудобно для зданий, на открытой местности не доставит особых хлопот.

В качестве целей для "Аллигатора" подойдут:

- полевые укрепления из мешков с песком, которые легко пробиваются пулей;

- обычная автомобильная техника, например, цистерны с топливом, против которых имеются зажигательные пули;

- антенны и системы ПВО, радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы, пусковые установки управляемых ракет, склады, огневые точки противника и прочее.

Тем временем новейшие снайперские винтовки оккупантов из-за осечек часто неспособны даже сделать выстрел.