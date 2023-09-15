Бьют на 4 км: как болгарский и украинский минометы помогают приближать победу (видео)

Миномет можно возить в транспорте, а при необходимости и нести своими силами расчета

Украинские военные имеют на вооружении много минометов разного производства. Среди них, в частности, калибра 82 мм. Есть и здесь и модели отечественного производства, и привозимые из-за рубежа.

Среди последних — 82 мм миномет EM-82 болгарского производства, принятый на вооружение в ВСУ 28 августа. Это достаточно мощное оружие, предназначенное для поражения живой силы врага. Используется небольшими боевыми подразделениями, для сопровождения пехоты и даже в партизанских действиях. Болгарский миномет EM-82 разбирается, позволяет прицелиться как горизонтально, так и вертикально благодаря оптическому прицелу MPM-44M.

Характеристики 82 мм миномета EM-82:

82 мм миномет EM-82

Дальность стрельбы:

максимальная — 3040 м,

максимальная при минометном снаряде большой дальности — 4 020 м,

минимальная — 85 м.

Скорострельность:

до 24 выстр/мин.

У Украины также есть свои минометы 82 калибра. "УПИК-82" даже превышает своего болгарского "коллегу" по некоторым показателям. Углы наклона для стрельбы минометы имеют одинаковые. Болгарский миномет несколько тяжелее.

Характеристики 82 мм миномета "УПИК-82":

Дальность стрельбы:

максимальная с дальнобойным зарядом — 4100 м

максимальная с полным сменным зарядом — 3216 м

минимальная — 91 м,

Максимальная скорость стрельбы:

без исправления наводки — 22-24 выстр/мин

с исправлением наводки — 15 выстр/мин.

Характеристики 82 мм миномета "УПИК-82"

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом миномете украинского производства. Камертон имеет меньший калибр — 60 мм, однако он имеет большую максимальную дальность.