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"Гроза Крыма": командующий Воздушными силами рассказал, какое оружие бьет оккупантов на полуострове

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Ракеты SCALP
Ракеты SCALP. Фото missilery.info

Эти ракеты легко обходят ПВО оккупантов

Дальнобойная французская ракета SCALP стала одним из средств огневого поражения целей в оккупированном россией Крыму. Система ПВО противника ничего не может ей провопоставить.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram-канале. По его словам в авиации Воздушных сил есть два типа крылатых ракет, предоставленных партнерами для борьбы с оккупантами.

"Британские Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские SCALP — под правое. Обе ракеты отлично работают, без шансов для оккупанта. Под крыльями наших бомбардировщиков найдется место и для немецкого TAURUS. Тогда "игру в города́" можно будет продолжить еще более эффективно", — пишет Николай Олещук.

Ракеты SCALP-EG (фр. Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General, буквально "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением") являются французским вариантом британской Storm Shadow и были получены Украиной в июле, специально для нанесения высокоточных ударов по вражеским тылам.

Их успешному применению способствуют особенности ракеты, такие как:

  • низкая высота полета – порядка 30-40 метров, что сильно осложняет работу систем ПВО;
  • высокая точность – благодаря тепловизионной головке самонаведения на конечном этапе маршрута, ракета способна достаточно метко наводиться по инфракрасным волнам;
  • высокая автономность во время полета – во время полета к цели и Storm Shadow и Scalp используют инерциальную систему наведения, при которой данные о цели заносятся в электронную память ракеты и потому как-то сбить ее с курса средствами радиоподавления невозможно, ведь связи с внешним сигналом ракета не имеет;
  • большая мощность – боевую часть ракеты составляют 450 кг взрывчатки, чего хватает для поражения даже крупных целей.

Благодаря этим преимуществам, французский SCALP и стал мощным средством для поражения оккупантов. С получением же Украиной американских ракет ATACMS под ударом может оказаться сердце российского ВПК.

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#Франция #Оружие #Ракеты #SCALP