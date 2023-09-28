"Сталинское качество": оккупанты используют оружие, которому исполнилось 77 лет

Хороший образец на момент создания за 77 лет пушка явно устарела

Нехватка современной техники заставляет российских оккупантов создавать самодельную технику и снимать с консервации оружие, место которому в музее. Чаще всего так делают с орудиями, например, с 77-летней 85-мм пушкой Д-44.

Так, командир подразделения "Птицы Мадяра" из 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" показал видео уничтожения вражеской техники, где дрон успешно поражает артиллерийское орудие.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко идентифицировал орудие: им оказалась 85 мм пушка Д-44, которую производили еще в 1946-1954 годах, т.е., при Сталине. Так что самой "юной" из них уже 69 лет, а самой старой – 77.

Уничтожение Д-44 оккупантов

Для современного поля боя Д-44 явно не годится: тут и старые прицельные приспособления, и малая мощность снаряда – 85 мм против стандартных сейчас 152 мм или хотя бы 122 мм. Но главные минусы, по словам эксперта:

дальность стрельбы в 15 км, для 85 мм орудия весьма хорошая, но все же недостаточная, если учесть, что 152 мм гаубицы бьют на 25 км, а 155 мм орудия ВСУ НАТОвского стандарта – на 35-40 км;

низкая точность, при которой, по словам Александра Коваленко, из 20-25 выстрелов в минуту в цель мог не попасть ни один, если бить на расстояние более 1,5 км.

"Выпущено таких гаубиц на "Уралмаше" было 10 918. Хочу особо на этом акцентировать внимание, 10 918 орудий с 1946 по 1954 гг. То есть, 1 213 орудий в год или 3 гаубицы в сутки! Современная же россия может только снимать Д-44 с консервации и отправлять в зону БД в Украину", – говорит о деградации российского ВПК Александр Коваленко.

Однако даже число 10 918 не означает, что у оккупантов именно столько орудий на складах, просто это говорит о том, что более современной техники, даже на консервации, у них осталось совсем немного.

Вместе с тем, якобы самый современный российский танк Т-14 "Армата" поразил экспертов своим абсолютно бестолковым размещением важных приборов. Следствием этого может быть выведение техники из строя простым попаданием РПГ или FPV-дрона.