Вертолет и ... мотоцикл: чем особенны новые образцы техники на вооружении МО

Техника сможет быть полезна для различных военных задач

Минобороны Украины продолжает ставить на вооружение технику, необходимую украинским защитникам. И речь здесь не только об оружии. Из последних достояний вертолет и мотоцикл.

В ведомстве сообщили, что это вертолет ВО 105 Е-4 и мотоцикл KTM 450 ЕХС. Телеграф узнал, чем интересны новинки техники для ВСУ.

Многоцелевой вертолет ПО 105 Е-4

Вертолет германского производства. В Минобороны отмечают многоцелевое использование — для наблюдения и транспортировки. Несмотря на почтенный возраст — со времен принятия на вооружение этой модели в Германии прошло более 50 лет, вертолет остается во многом первым. Благодаря своей маневренности он первым изменениям выполнит воздушные маневры-петли.

В 70-х он являлся также образцом скорости. У этого вертолета два двигателя, что обеспечивает быстрый подъем на взлете, а это в боевых условиях может понадобиться. Вертолет может использоваться для полетов на сверхнизких высотах, он хорошо управляемый. ПО 105 имеет дальность полета до 5 часов с нагрузкой, может лететь даже на одном двигателе. Модернизация Е-4, поставленная на вооружение в Украине, по сравнению с базовым вертолетом имеет улучшенную производительность и авионику (электронные системы коммуникации, навигации, отображение данных и управление различными устройствами).

Характеристики вертолета ВО 105

Масса пустого — 1276 кг.

Максимальная взлетная масса — 2500 кг

Крейсерская скорость – 204 км/ч

Практическая дальность — 575 км.

Быстроподъемность – 8 м/с.

Такой вертолет в прошлом году передал ВСУ Александр Громыко, отметив, что он будет удобен для эвакуации раненых: "Управлять этим вертолетом было одно удовольствие, за счет мощных двух газотурбинных двигателей и удачной конструкции он прощает много ошибок неопытных пилотов". Отметим, на этот вертолет можно устанавливать ракеты.

Мотоцикл KTM 450 ЕХС

Скоростной мотоцикл KTM 450 ЕХС

В Минобороны отмечено, что этот скоростной агрегат "позволяет транспортировать военнослужащих и легкое вооружение по пересеченной местности". Этот мотоцикл относится к классу эндуро – колесного средства, которое может передвигаться на бездорожье. Такие мотоциклы должны издавать мало шума, иметь особую резину для сцепления с грунтом, стальную раму и другие качества, которые делают его выносливым.

Среди интересных характеристик:

Расход топлива 3,68 л/100 км,

Объем бака — 9,2 л,

Вес — 105,5 кг,

Максимальная скорость – 160 км/ч.

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