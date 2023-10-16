Вертолет и ... мотоцикл: чем особенны новые образцы техники на вооружении МО
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Техника сможет быть полезна для различных военных задач
Минобороны Украины продолжает ставить на вооружение технику, необходимую украинским защитникам. И речь здесь не только об оружии. Из последних достояний вертолет и мотоцикл.
В ведомстве сообщили, что это вертолет ВО 105 Е-4 и мотоцикл KTM 450 ЕХС. Телеграф узнал, чем интересны новинки техники для ВСУ.
Многоцелевой вертолет ПО 105 Е-4
Вертолет германского производства. В Минобороны отмечают многоцелевое использование — для наблюдения и транспортировки. Несмотря на почтенный возраст — со времен принятия на вооружение этой модели в Германии прошло более 50 лет, вертолет остается во многом первым. Благодаря своей маневренности он первым изменениям выполнит воздушные маневры-петли.
В 70-х он являлся также образцом скорости. У этого вертолета два двигателя, что обеспечивает быстрый подъем на взлете, а это в боевых условиях может понадобиться. Вертолет может использоваться для полетов на сверхнизких высотах, он хорошо управляемый. ПО 105 имеет дальность полета до 5 часов с нагрузкой, может лететь даже на одном двигателе. Модернизация Е-4, поставленная на вооружение в Украине, по сравнению с базовым вертолетом имеет улучшенную производительность и авионику (электронные системы коммуникации, навигации, отображение данных и управление различными устройствами).
Характеристики вертолета ВО 105
- Масса пустого — 1276 кг.
- Максимальная взлетная масса — 2500 кг
- Крейсерская скорость – 204 км/ч
- Практическая дальность — 575 км.
- Быстроподъемность – 8 м/с.
Такой вертолет в прошлом году передал ВСУ Александр Громыко, отметив, что он будет удобен для эвакуации раненых: "Управлять этим вертолетом было одно удовольствие, за счет мощных двух газотурбинных двигателей и удачной конструкции он прощает много ошибок неопытных пилотов". Отметим, на этот вертолет можно устанавливать ракеты.
Мотоцикл KTM 450 ЕХС
В Минобороны отмечено, что этот скоростной агрегат "позволяет транспортировать военнослужащих и легкое вооружение по пересеченной местности". Этот мотоцикл относится к классу эндуро – колесного средства, которое может передвигаться на бездорожье. Такие мотоциклы должны издавать мало шума, иметь особую резину для сцепления с грунтом, стальную раму и другие качества, которые делают его выносливым.
Среди интересных характеристик:
- Расход топлива 3,68 л/100 км,
- Объем бака — 9,2 л,
- Вес — 105,5 кг,
- Максимальная скорость – 160 км/ч.
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