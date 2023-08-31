"Воин" или "Поднос": почему ВСУ приняли на вооружение новый западный миномет

Западный миномет имеет ряд преимуществ

Приказом по Министерству обороны Украины на вооружение ВСУ были приняты целый ряд образцов оружия и военной техники. Одним из них стал 82 мм миномет Warrior 82 ("Воин") производства Чехии.

Об этом сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале. Там подчеркнули, что практика принятия на вооружение ВСУ новых образцов оружия отвечает потребностям украинской армии.

"Телеграф" решил разобраться, чем ценен 82 мм Warrior 82 для ВСУ, и какое оружие он должен заменить или дополнить.

В настоящий момент основным средним (калибра 82 мм) минометом ВСУ является 2Б14 "Поднос", который также стоит на вооружении оккупантов. То есть, сравнение обоих образцов показывает плюсы и минусы "Воина" и основного российского миномета по таким показателям, как:

вес — по данным производителя, Warrior 82 чуть тяжелее "Подноса" — 46 и 42 кг соответственно;

мощность боеприпаса – осколочная мина "Подноса" весит 3,1 кг, а "Воина" — порядка 4 кг, то есть чуть больший вес западного образца частично объясняется необходимостью сделать ствол потолще, чтобы выдерживать более мощный снаряд;

дальность стрельбы – "Поднос" может бить максимум на 3900 метров, а Warrior 82 — на 4600 метров, что обеспечивается более длинным, а значит и чуть более тяжелым, стволом миномета;

угол возвышения – ствол "Подноса" можно поднимать до 85 градусов по вертикали, в то время как у "Воина" — лишь на 48 градусов, то есть, из 2Б14 можно вести огонь по противнику, засевшему за более высокой преградой;

скорострельность – у обоих образцов она одинакова – до 15 выстрелов в минуту с коррекцией прицела, правда, без нее Warrior может выстрелить до 25 раз против 22 у "Подноса", что позволяет создать более плотный огонь при атаке врага на позиции ВСУ, когда значение имеет не точность, а массированный огонь;

точность – как утверждают украинские минометчики, уже использующие "Воин", отклонение попадания мины не превышает 15 метров, а вот по "Подносу" таких данных нет совершенно;

расчет – у "Подноса" составляет от двух до четырех человек, у "Воина" – от трех до пяти человек, что влияет на то, какой вес придется нести каждому бойцу при смене позиции (от 21 кг на человека для расчета из двух человек у "Подноса", до 15 кг у "Воина" при расчете из троих человек) и скорость передвижения. А также на скорострельность миномета, ведь при расчете из двух человек будет один подносчик, а "Воин" с тремя членами расчета будет иметь два подносчика мин.

Миномет Поднос

В целом можно сказать, что Warrior имеет больше преимуществ перед "Подносом" — у последнего их по сути всего два:

легкость, что при малом расчете из двух человек полностью нивелируется;

возможность стрелять по более крутой траектории, но при меньшей дальности это не столь уж важно.

Тем временем оккупанты приняли на вооружение китайские 60 мм минометы, мины к которым попали в руки ВСУ.