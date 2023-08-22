"Украинская Бронетехника" наладила производство 120-мм минометных мин для защитников Украины (фото)

Минометные выстрелы производятся по современным технологиям и полностью соответствуют стандартам НАТО

Отечественная компания "Украинская бронетехника", которая ранее наладила серийное производство 60-милиметровых минометных мин и поставила для ВСУ более 100 тысяч таких снарядов, наладила совместное производство минометных выстрелов калибра 120 мм сразу с двумя странами-членами НАТО.

Об этом сообщается на странице "Украинской бронетехники" в соцсети Фейсбук 22 августа. Также в компании подчеркнули, что силы Обороны Украины уже получают тысячи новых минометных выстрелов.

120 мм минометные мины производства "Украинской бронетехники"

В "Украинской бронетехнике" отмечают, что 120 мм миномет на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных видов артиллерийского оружия украинской армии.

120 мм минометные мины производства "Украинской бронетехники"

"120 мм мины эффективно поражают вражескую живую силу и технику, уничтожают укрытия, огневые позиции и помогают украинским защитникам приближать Победу", — говорится в сообщении.

120 мм минометные мины производства "Украинской бронетехники"

Говоря о производстве снарядов, в "Украинской бронетехнике" рассказали, что минометные выстрелы производятся по современным технологиям и полностью соответствуют стандартам НАТО.

120 мм минометные мины производства "Украинской бронетехники"

"Международная кооперация и рассредоточение производственных мощностей помогли нашему предприятию увеличить ежемесячные объемы поставок этих боеприпасов", — добавляют в компании.

120 мм минометные мины производства "Украинской бронетехники"

Как известно, "Украинская бронетехника" также производит легкий украинский бронеавтомобиль "Новатор".