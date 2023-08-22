"Украинская Бронетехника" наладила производство 120-мм минометных мин для защитников Украины (фото)
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Минометные выстрелы производятся по современным технологиям и полностью соответствуют стандартам НАТО
Отечественная компания "Украинская бронетехника", которая ранее наладила серийное производство 60-милиметровых минометных мин и поставила для ВСУ более 100 тысяч таких снарядов, наладила совместное производство минометных выстрелов калибра 120 мм сразу с двумя странами-членами НАТО.
Об этом сообщается на странице "Украинской бронетехники" в соцсети Фейсбук 22 августа. Также в компании подчеркнули, что силы Обороны Украины уже получают тысячи новых минометных выстрелов.
В "Украинской бронетехнике" отмечают, что 120 мм миномет на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных видов артиллерийского оружия украинской армии.
"120 мм мины эффективно поражают вражескую живую силу и технику, уничтожают укрытия, огневые позиции и помогают украинским защитникам приближать Победу", — говорится в сообщении.
Говоря о производстве снарядов, в "Украинской бронетехнике" рассказали, что минометные выстрелы производятся по современным технологиям и полностью соответствуют стандартам НАТО.
"Международная кооперация и рассредоточение производственных мощностей помогли нашему предприятию увеличить ежемесячные объемы поставок этих боеприпасов", — добавляют в компании.
Как известно, "Украинская бронетехника" также производит легкий украинский бронеавтомобиль "Новатор".