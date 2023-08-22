"Українська Бронетехніка" налагодила виробництво 120 мм мінометних мін для захисників України (фото)

Мінометні постріли виробляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО

Вітчизняна компанія "Українська бронетехніка", яка раніше налагодила серійне виробництво 60-міліметрових мінометних мін та поставила для ЗСУ понад 100 тисяч таких снарядів, налагодила спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм одразу з двома країнами-членами НАТО.

Про це повідомляється на сторінці "Української бронетехніки" у соцмережі Фейсбук 22 серпня. Також у компанії наголосили, що сили Оборони України вже отримують тисячі нових мінометних пострілів.

120 мм мінометні міни виробництва "Української бронетехніки"

В "Українській бронетехніці" зазначають, що 120 мм міномет на сьогоднішній день є одним із найпоширеніших видів артилерійської зброї української армії.

120 мм мінометні міни виробництва "Української бронетехніки"

"120 мм міни ефективно вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції та допомагають українським захисникам наближати Перемогу", — йдеться у повідомленні.

120 мм мінометні міни виробництва "Української бронетехніки"

Говорячи про виробництво снарядів, в "Українській бронетехніці" розповіли, що мінометні постріли виробляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО.

120 мм мінометні міни виробництва "Української бронетехніки"

"Міжнародна кооперація та розосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги поставок цих боєприпасів", — додають у компанії.

120 мм мінометні міни виробництва "Української бронетехніки"

Як відомо, "Українська бронетехніка" також виготовляє легкий український бронеавтомобіль "Новатор".