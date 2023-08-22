"Українська Бронетехніка" налагодила виробництво 120 мм мінометних мін для захисників України (фото)
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Мінометні постріли виробляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО
Вітчизняна компанія "Українська бронетехніка", яка раніше налагодила серійне виробництво 60-міліметрових мінометних мін та поставила для ЗСУ понад 100 тисяч таких снарядів, налагодила спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм одразу з двома країнами-членами НАТО.
Про це повідомляється на сторінці "Української бронетехніки" у соцмережі Фейсбук 22 серпня. Також у компанії наголосили, що сили Оборони України вже отримують тисячі нових мінометних пострілів.
В "Українській бронетехніці" зазначають, що 120 мм міномет на сьогоднішній день є одним із найпоширеніших видів артилерійської зброї української армії.
"120 мм міни ефективно вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції та допомагають українським захисникам наближати Перемогу", — йдеться у повідомленні.
Говорячи про виробництво снарядів, в "Українській бронетехніці" розповіли, що мінометні постріли виробляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО.
"Міжнародна кооперація та розосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги поставок цих боєприпасів", — додають у компанії.
Як відомо, "Українська бронетехніка" також виготовляє легкий український бронеавтомобіль "Новатор".