Украина сделала еще один шаг к запуску 5G интернета: поможет страна-союзница

О сроках запуска интернета нового поколения пока не сообщается

Украина продолжает работать над улучшением качества и скорости мобильного интернета, а потому подписала меморандум о сотрудничестве с Латвией для ускорения внедрения и запуска 5G.

Как сообщил в своем telegram-канале глава Минцифры Михаил Федоров, страны договорились о совместном сотрудничестве в сфере внедрения 5G, поддержке мобильных операторов и восстановлении широкополосного интернета.

"Латвия — одна из первых стран в Европе, запустившая общедоступный 5G. Обмен опытом с европейскими коллегами очень ценен для Украины. Нам нужно больше инноваций в телеком-инфраструктуре, чтобы не отставать от мировых трендов и снабжать украинцев качественной связью и интернетом", — отметил он.

Для справки: 5G сети активно используются в 72 странах мира, а еще 137 оценивают возможность его внедрения. Главным видимым отличием от 4G является скорость работы — если для беспроводного интернета четвертого поколения максимальна скорость передачи данных достигает 10 Мбит в секунду, то для пятого эта скорость возрастает минимум до 100 Мбит в секунду. То есть мобильный интернет может не только стать достойной альтернативой кабельному, но и позволит развивать многие передовые технологии вроде беспилотных автомобилей и роботехники.

Как известно, о внедрении 5G на территории Украины начали говорить еще в 2017 году, когда соответствующий указ подписал тогдашний президент Петр Порошенко. После смены власти работы в этом направлении продолжились, а в 2021 году в Украине провели первое публичное тестирование скоростного беспроводного интернета.

Полноценный запуск этой технологии должен был осуществиться в 2022 году, но российское вторжение внесло свои коррективы в планы правительства.

В сентябре 2023 года Федоров говорил, что пилотный запуск 5G может произойти уже в следующем году, однако не стал давать конкретных дат.

Стоит отметить, что тема 5G в Украине и не только связана с мистическими убеждениями о вредности этой технологии. На этом страхе уже пытались нажиться шарлатаны, которые продавали доверчивым жертвам кулоны "для отпугивания радиочастот". Примечательно, что некоторые из них вызвали много вопросов у экспертов по радиационной безопасности, а потому эти "волшебные обереги" были признаны опасными для здоровья.