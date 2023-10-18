Україна зробила ще один крок до запуску 5G інтернету: допоможе країна-союзниця

Про терміни запуску інтернету нового покоління наразі не повідомляється

Україна продовжує працювати над покращенням якості та швидкості мобільного інтернету, а тому підписала меморандум про співпрацю з Латвією для прискорення впровадження та запуску 5G.

Як повідомив у своєму telegram-каналі глава Мінцифри Михайло Федоров, країни домовилися про співпрацю у сфері впровадження 5G, підтримку мобільних операторів та відновлення широкосмугового інтернету.

"Латвія — одна з перших країн у Європі, яка запустила загальнодоступний 5G. Обмін досвідом із європейськими колегами дуже цінний для України. Нам потрібно більше інновацій у телеком-інфраструктурі, щоб не відставати від світових трендів та постачати українцям якісним зв’язком та інтернетом", — зазначив. він.

Довідково: 5G мережі активно використовуються в 72 країнах світу, а ще 137 оцінюють можливість його впровадження. Головною видимою відмінністю від 4G є швидкість роботи — якщо для бездротового інтернету четвертого покоління максимальна швидкість передачі даних досягає 10 Мбіт за секунду, то для п’ятого ця швидкість зростає мінімум до 100 Мбіт за секунду. Тобто мобільний інтернет може не тільки стати гідною альтернативою кабельному, але й дозволить розвивати багато передових технологій на кшталт безпілотних автомобілів та роботехніки.

Як відомо, про впровадження 5G на території України почали говорити ще 2017 року, коли відповідний указ підписав тодішній президент Петро Порошенко. Після зміни влади роботи у цьому напрямі продовжилися, а 2021 року в Україні провели перше публічне тестування швидкісного бездротового інтернету.

Повноцінний запуск цієї технології мав здійснитись у 2022 році, але російське вторгнення внесло свої корективи до планів уряду.

У вересні 2023 року Федоров говорив, що пілотний запуск 5G може статися вже наступного року, проте не став надавати конкретних дат.

Варто зазначити, що тема 5G в Україні і не лише пов’язана з містичними переконаннями щодо шкідливості цієї технології. На цьому страху вже намагалися нажитися шарлатани, які продавали довірливим жертвам кулони "для відлякування радіочастот". Примітно, що деякі з них викликали багато запитань у експертів із радіаційної безпеки, а тому ці "чарівні обереги" були визнані небезпечними для здоров’я.